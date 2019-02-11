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6000 Sayılı Kanun mağdurları çözüm bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

TSK'da görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda '6000 Sayılı Kanun Mağduru Uzman Çavuşlar' olarak isimlendirilen uzman erbaşlar, çözüm bekliyor.  25 yıl asker olarak görev yaptıktan sonra geçirildiği sivil memurlukta 3 ay çalışıp, emekli edilen Orhan Fikri Kaya, "Yıllarca terörle mücadele ettik.

6000 Sayılı Kanun mağdurları çözüm bekliyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TSK'da görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda '6000 Sayılı Kanun Mağduru Uzman Çavuşlar' olarak isimlendirilen uzman erbaşlar, çözüm bekliyor. 25 yıl asker olarak görev yaptıktan sonra geçirildiği sivil memurlukta 3 ay çalışıp, emekli edilen Orhan Fikri Kaya, "Yıllarca terörle mücadele ettik. Ömrümüz vatan uğruna operasyonlarda geçti ama sonunda mağdur edildik. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
2016'DA DÜZENLENEN YASA, ESKİ DÖNEMİ KAPSAMADI
Türk Silahlı Kuvvetleri, 1992 yılında 3269 Sayılı Kanun kapsamında uzman erbaş alımı yaptı. Yasada, 'Uzman erbaşlar, 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi yer aldı. O dönem göreve başlayan uzman erbaşların, 45 yaşına geldiklerinde görev süreleri doldu. Ancak emekli olmaya hak kazanamayanlar, çıkarılan 6000 Sayılı Kanun ile sivil memurluğa geçirildi. Emeklilik için gerekli sürelerini burada tamamlayan uzman erbaşlar, sivil memur statüsünden emekli edildi. Sivil görevdeyken emekli olanlar, uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. 2016 yılında ise yasada düzenleme yapılarak, 'Uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi 52 yaş olarak değiştirildi. Daha önce sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlar ise bu yasadan faydalanamadı.
'BİZ BU VATAN İÇİN HİZMET ETTİK'
1992 yılında TSK'da göreve başlayan, 2013 yılında 45 yaşını doldurduğu için sivil memurluğa geçirilen Tüm Uzmanlar Federasyonu'na bağlı '6000 Sayılı Kanun Mağdurları Grubu Başkan Vekili, eski Uzman Çavuş Orhan Fikri Kaya, özlük haklarını kaybetmiş 3 bin uzman çavuştan biri olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"TSK'da 1992 yılında uzman erbaş alımı başladı. '45 yaşına kadar çalışabilir' maddesine göre 45 yaşına geldiğimizde emekli olmamıza birkaç ay kala sivil memurluğa geçirildik ve uzman erbaş özlük haklarımız elimizden alındı. TSK'da 1992'de göreve başladım. Yıllarca Şırnak'ta görev yaptım. Terörle mücadele kapsamında sayısız operasyonlara, çatışmalara katıldım. Başımın üzerinden sayısız kurşun geçti. Bununla ilgili psikolojik sorunlar da yaşadım. Doğu bölgesinde görev yaptım. Ömrüm böyle geçti. 2013 yılına kadar da Suriye sınırında, Karkamış'ta görev yaptım. 45 yaşını doldurduğum için, emekli olmama üç ay kala sivil memurluğa geçirildim. Uzman çavuşlukla ilişkim kesildi. Üç ay sivil memur olarak çalışıp, emekli edildim. 25 yıllık askerlik geçmişim silindi."
"Ömrümün en güzel dönemini uzman çavuş olarak geçirdim" diyen Kaya, "Biz mağdur edildik, haksızlığa uğradık. 2016 yılında TBMM, bu hatanın farkına vardı ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için 45 yaş 52 yaşa yükseltildi. Ancak yasadan önce mağdur edilen uzman erbaşlar bu yasaya dahil edilmedi. Aynı dönemde göreve başlayan iki uzman erbaş aynı görevi yapıyor, aynı çatışmalara giriyor. Emekli olmaya gelince, 'biri iki ay önce göreve başladı' diye uzman erbaş olarak emekli oluyor. Diğeri ise sivil memurluğa gönderilip, haksızlığa uğruyor. Hiçbir haktan yararlanamıyoruz. Siyasi liderlere seslenmek istiyorum; Biz bu vatan için hizmet ettik. Biz bu hizmetlerimizin karşılığını istiyoruz. Uzman erbaş özlük haklarımızı istiyoruz. Yıllarca görev yapıp, üç aylık vasıfsız memur olarak emekli edildik. Bu bize yapılmış çok büyük bir haksızlık ve aynı zamanda cezadır."

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6000 Sayılı Kanun mağdurları çözüm bekliyor6000 Sayılı Kanun mağdurları çözüm bekliyor6000 Sayılı Kanun mağdurları çözüm bekliyor6000 Sayılı Kanun mağdurları çözüm bekliyor

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