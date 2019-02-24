6000 sayılı kanun mağdurları, çözüm bekliyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda '6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar' olarak isimlendirilen uzman erbaşlar, basın açıklaması yaparak, sorunun çözülmesini istedi.

TSK'da, 1992 yılında 3269 sayılı kanun kapsamında, uzman erbaş alımı yapıldı. Yasada, 'Uzman erbaşlar, 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi yer aldı. O dönem göreve başlayan uzman erbaşların 45 yaşına geldiklerinde görev süreleri doldu; ancak emekli olmaya hak kazanamayanlar, çıkarılan 6000 sayılı kanun ile sivil memurluğa geçirildi. Emeklilik için gerekli sürelerini burada tamamlayan uzman erbaşlar, sivil memur statüsünden emekli edildi. Sivil görevdeyken emekli olanlar, uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. 2016 yılında ise yasada düzenleme yapılarak, 'Uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi '52 yaş' olarak değiştirildi. Daha önce sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlar ise bu yasadan faydalanamadı. Karşıyaka'da bir araya gelen yaklaşık 70 mağdur uzman çavuş, sorunlarının çözümü için basın açıklaması yaptı.

'DAVALAR AÇTIK, SONUÇ ALAMADIK'

Grup adına basın açıklamasını okuyan, Tüm Uzmanlar Federasyonu'na bağlı 6000 sayılı kanun mağduru, uzman çavuş Grup Başkan Vekili Orhan Fikri Kaya, şunları söyledi:

"Bizler TSK'nın en kritik uzman çavuş kadrolarında 20- 25 yıl uzman çavuş olarak görev yaptık. Bu kadar yıllık hizmet süresi içinde yıllarca aile bütünlüğünden uzak kalıp hayati riskler alarak ülkemizin güvenliği için güneydoğu ve sınır ötesi harekatlarda sayısız operasyonlara katılıp bu uğurda çok büyük silahlı mücadeleler verdik. Fakat emekli edilirken çok ciddi haksızlıklara maruz kaldık. 1986 yılında çıkarılan 3269 sayılı uzman erbaş kanununun 5'inci maddesindeki 45 yaş sınırına takıldık. O dönem, 45 yaş sınırını tamamlayıp emeklilik sürelerini dolduran devrelerimizin tamamı, emekli uzman çavuş özlük haklarını alıp uzman çavuş olarak emekli edildiler. Bizler 45 yaş sınırını birkaç ay ile geçirdiğimiz için 2010 yılında çıkarılan 6000 sayılı kanunun 26 maddesine göre kalan birkaç aylık sürelerimizi sivil memur olarak tamamlamak zorunda kaldı. Fakat emekli edilirken uzman çavuşluk mesleğine verdiğimiz 20- 25 yıllık hizmet sürelerimiz yok hükmünde sayıldı ve silindi. Emeklilik sürelerimizi tamamlamak için yapmak zorunda kaldığımız birkaç aylık sivil memurluk nedeni ile en alt kademeden en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilmek zorunda bırakıldık. Bu nedenle hak kayıplarına uğratıldığımız için 2010 ve 2016 yılları arasında mahkemelere başvurup sayısız davalar açtık; fakat hiçbir sonuç alamadık."

TBMM'de, 2016 yılında yapılan bu hatanın farkına varıldığını ve uzman çavuşlar bir daha böyle haksızlıklara uğratılarak emekli edilmesinler, diye 676 sayılı KHK ile yaş sınırlamasının 45'ten 52'ye çıkarıldığını kaydeden Grup Başkan Vekili Orhan Fikri Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün bizler gurur ve onurumuz ile uzman çavuşluk mesleğine hizmet ettiğimiz 20- 25 yıllık hizmet sürelerimizin karşılığı olan emekli uzman çavuş özlük haklarımızı ve kimliğimizi istiyoruz. Çünkü bu hak bizim anayasal hakkımızdır. Türkiye genelinde 3 bine yakın 6000 sayılı kanundan mağdur edilen uzman çavuşlarımız TBMM'nin bu soruna bir an önce el atıp yapılan bu haksızlığın bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor."