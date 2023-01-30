61/1-e Trafik cezası nedir? 61/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik, yayalar ve araçlardan oluşan bir oluşumdur. Bu unsurların her birinin güvenliği için uyulan kurallara ise trafik kuralları denilmektedir. Bu kurallara uyulmadığında uygulanan prosedüre ise trafik cezası denilir. Bu cezalar, kurallara uymayı teşvik eder ve uyulmadığında gerekli yaptırımların uygulanmasını ve tekrarlanmamasını sağlar. Bu cezalardan biri de 61/1-e cezasıdır.

61/1-e Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Trafik kuralları ve cezaları konularına göre değişmektedir. 61/1-e cezası da park kuralları ile ilgilidir. Sivil araçların park etmesi gereken belli yerler bulunur. Bunların dışında parkın yasak olduğu bölgeler levhalarla belirtilir. Kamu araçlarına ait bölgeler de bu park alanının dışında kalmaktadır. Kamu hizmetinde bulunan yolcu araçlarının durakları levhalarla belirtilir ve bu levhaların her iki yönünden de 15 metrelik mesafe bırakılmadan araç parkı yapılamaz. Eğer bu kurala uyulmazsa 61/1-e cezası uygulanır.

61/1-e trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-e cezası, park ihlali ile ilgilidir. Kamu araçlarının durağı olarak belirtilen bölgenin 15 metrelik alanı içerisine park edilmesi halinde uygulanan bu ceza, kamuya ait yolcu taşıtı olmayan her araca uygulanır. Bölgenin belli araç için ayrılması sebebiyle buraya farklı araçların park edilmesi trafiği olumsuz etkiler. Bu sebeple, nereye ait olursa olsun, o durağa ait aracın dışında park yapıldığı taktirde, araç sahibi ceza ödemek durumunda kalır.

61/1-e Trafik Cezası Tutarı

Yolcu araçları için ayrılan bir bölgenin ihlal edilmesi, çok sayıda insanın kullandığı bu araçların durağa yanaşmasını engelleyeceği için büyük sorunlar çıkarmaktadır. Bu durumun önünü olmak ve araçların park etmesini engellemek amacıyla ceza uygulanır. 61/1-e cezası da tıpkı diğer cezalar gibi caydırıcı olma amacı taşır. Bu cezanın tutarı 436 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Ceza tutarının yanında ehliyete işlenen ceza puanı da bulunmaktadır. Bu şekilde bir araç sahibinin ehliyeti üzerinden ne kadar ihlal yaptığı görülebilir. Bu ihlalin ceza puanı ise 10 puandır.



