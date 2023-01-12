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61/1-j trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-j trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

06.01.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları hayatın her yerinde karşılaştığımız yasal yaptırımlardan biridir. Trafik cezaları aracın içerisindeyken sürücüye kesilebilir veya sürücü daha sonra aracına ceza kesildiğini öğrenebilir. Trafik cezalarından biri olan 61/1-j kodu da belirli durumda ceza kesilebileceğini ifade eder. Maddede belirtilen durum saptandığında 61/1-j koduyla ceza kesilir. Sık karşılaşılan 61/1-j trafik cezasının konusu nedir ve ceza tutarı ne kadar?

61/1-j trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-j trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları kara yolları trafik düzenini saplamak amacıyla Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiştir. Trafik kurallarına uyulmadığı taktirde trafik cezaları verilir ve kurallara uymayan kişiye belirli bir yaptırım uygulanır. 61/1-j trafik cezası da belirli bir trafik kuralını tanımlar ve bu kurala uyulmadığı taktirde ceza verilebileceğini belirtir. 61/1-j trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak hatalı park cezasıdır.

61/1-j trafik cezası nedir?

61 numaralı trafik cezaları hatalı park etme kategorisini açıklamaktadır. Karayolları Trafik Kanununda yer alan 61 numaralı trafik cezaları a’dan o’ya kadar sıralanmıştır ve bu maddelerin her biri farklı bir hatalı park durumunu tanımlamıştır. 61/1-j trafik cezası konusu da taşıt yolu üzerinde kamunun kullandığı giriş-çıkış noktalarının 5 metrelik yakın mesafesi içinde park etmenin yasak olduğunu ifade eder. 61/1-j trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde yer alan kamuya açık giriş çıkış noktalarında park etmenin nasıl olacağı yönetmelikte belirtilmiştir.

Karayolları Trafik Kanununda yer alan 61/1-j trafik cezası maddesi ihlalin konusu “Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde” park etmenin yasak olduğu yer ve durumu işaret eder. Böyle bir durum tespit edildiği zaman ceza kesilmektedir.

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61/1-j trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik cezaları araca veya sürücüye kesilmektedir. Örneğin kameralardan tespit edilen ihlallerde trafik cezası araca kesilirken yetkililer tarafından durdurulan sürücünün kendisine ceza kesilmektedir. 61/1-j trafik cezası ihlalin konusu da yönetmelikte belirtilen kamunun yararlandığı giriş çıkış noktalarının 5 metrelik yakınına park eden sürücülere veya araçlarına kesilmektedir. Eğer böyle bir durum sürücü araçta yokken tespit edilmişse trafik cezası araç plakasına kesilir.

Araç plakasına trafik cezası kesilmesi durumunda araç sahibi bu cezayı ödemekle sorumludur. Sürücüye kesilen cezalarda eğer sürücü araç sahibi değilse sürücüye kesilen cezadan araç sahibi etkilenmez. Ayrıca sürücüye kesilen cezalarda sürücünün ehliyet puanı etkilenirken araç plakasına kesilen cezalarda araç sahibinin ehliyet puanı etkilenmez. Bu ceza farkının sebebi aracı başka bir sürücünün kullanması halinde ortaya çıkabilecek adaletsizliğin önüne geçmektir.

61/1-j trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezaları belirli bir bedel ödenmesini gerektirir. 61/1-j trafik cezası tutarı da para cezası ve ceza puanı olarak belirlenmiştir. 61/1-j trafik cezası tutarı için 2023 yılında belirlenen ceza bedeli 436 TL’dir. Cezanın tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa ceza tutarında %25 indirim yapılmaktadır. 15 gün içinde ödenen 61/1-j trafik cezası tutarı indirimden sonra 327 TL olarak ödenir.

Trafik cezalarının sürücülere kesilmesi hâlinde ehliyet puanı için de yaptırım uygulanır. 61/1-j kodlu trafik cezaları için ehliyetten 10 puan düşmektedir. Ehliyet puanı kotası 100’dür. 1 yıl içinde ehliyet puanı 3 kez doldurulur ve toplam 300 puanlık ceza alınırsa sürücünün ehliyeti sınırsız süre ile elinden alınabilir. Bu nedenle trafik kurallarına uymak ve trafik cezalarının puan karşılığını bilmek önemlidir.

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trafik cezalari hatalı park cezası

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