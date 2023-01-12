61/1-l trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-l trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları Karayolları Trafik kanununda maddeler hâlinde sıralanmıştır. Bu maddelerden biri olan 61. madde, belirli bir trafik kuralına işaret eder ve alt maddelerinde de bu trafik kuralını açıklar. 61. madde park kurallarını açıklar ve 61. maddenin alt maddelerinde de farklı park kuralları belirtilmiştir. 61/1-l trafik cezası da bu trafik kuralının özel olarak ortaya çıktığı bazı yer ve durumları tanımlar.

61/1-l trafik cezası nedir?

61 numaralı trafik kuralı ve bu kuralın alt maddeleri hatalı park edilen durumları açıklamaktadır. Karayolları Trafik Kanununda yer alan 61. madde, trafik cezası a’dan o’ya kadar alt başlıklarla hatalı park durumlarını detaylıca tanımlar. 61/1-l trafik cezası da 61 numaralı kanun maddesinin alt başlıklarından ve hatalı park edilen durumda ortaya çıkan trafik cezalarından biridir.

61/1-l trafik cezası maddesi ihlalin konusu taşıt yolu üzerinde izin verilen sürenin ve park şeklinin dışında park etmektir. Sürücüler eğer arabalarını park etmelerine izin verilen sürenin dışında veya park edilmesine izin verilen park şekli dışında park ederlerse 61/1-l trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ceza kesilir.

61/1-l trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-l trafik cezası maddesi ihlali konusunca 61/1-l koduyla park cezası almak için arabayı, izin verilenin dışında bir biçimde park etmek gereklidir. Park edilen araba, taşıt yolu üzerinde izin verilmiş sürenin dışında park edildiyse de 61/1-l koduyla trafik cezası alınır. Böyle bir durum tespit edildiğinde 61/1-l koduyla kesilen ceza araç sahibine veya araç sürücüsüne verilebilir.

Sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda sürücüye verilen 61/1-l kodlu trafik cezasından araç sahibi etkilenmez. Araçta sürücünün bulunmadığı veya sürücünün kim olduğu tespit edilemeyen durumlarda 61/1-l kodlu trafik cezası sürücüye değil araç plakasına kesilir ve bu cezanın ödenmesinden araç sahibi sorumlu olur. Araç sürücüsünün belirli olmadığı durumlarda araç plakasına kesilen cezalarda, araç sahibinin ehliyeti etkilenmemektedir. Sürücünün, kendisine ait olmayan bir aracı kullandığı ve ceza aldığı durumlarda araç sahibi o anki sürücü olmadığı için, adaletsizliğin önüne geçmek amacıyla böyle bir uygulama vardır.

61/1-l trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının bedelleri işlenen trafik suçuna göre değişmektedir. 61/1-l trafik cezası tutarı hem ceza puanı hem de para cezasıdır. 61 numaralı trafik kanunun çoğu alt maddesi gibi 61/1-l trafik cezası tutarı da 436 TL’dir. 61/1-l trafik cezası tutarı erken ödendiği taktirde cezada %25’lik bir indirim yapılmaktadır. Trafik cezasının bildirildiği günden itibaren 15 gün içinde ödenen 61/1-l maddesinin para cezası 327 TL’ye düşmektedir.

Araç plakasına kesilen trafik cezalarında sürücünün kim olduğu bilinmediği için araç sahibi yalnızca para cezasını ödemekle yükümlüdür. Ancak sürücünün tespit edildiği ve sürücüye ceza kesildiği durumlarda sürücü hem para cezası ödemekte hem de sürücünün ehliyet puanı düşmektedir. Her sürücünün ehliyet kotası 100 ile sınırlandırılmıştır. Sürücü eğer yılda 3 kez ehliyet kotasını doldurursa yani 300 puanlık ceza alırsa sürücünün ehliyeti belirli bir zaman sınırı olmaksızın elinden alınabilir. Bu nedenle sürücülerin trafik cezası alırken kaç puan ceza aldıklarını bilmeleri önemlidir.

