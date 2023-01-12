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61/1-n trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-n trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

07.01.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları, trafik kurallarına uygun olmayan sürücü davranışlarının tespit edilmesiyle yetkililer tarafından verilir. Trafik cezası alan kişiler bunu belirli bir zaman diliminde ödemekle yükümlüdürler. Trafik cezaları da Karayolları Trafik Kanununca belirlenmiş durumlardır. 61/1-n kodlu trafik cezasının da belirli bir para karşılığı vardır ve trafik cezası alanlar bunu ödemekle sorumludur. Peki, 61/1-n trafik cezası kimlere uygulanır ve ceza bedeli ne kadar?

61/1-n trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-n trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte uyulması gereken kurallara uyulmadığında trafik cezaları verilmektedir. Trafik kuralları, yasak olan sürücü davranışlarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Sürücülerin trafik kurallarına uyması için verilen trafik cezaları para veya hapis bedeli isteyebilir. 61/1-n kodlu trafik cezası para karşılığı olan bir cezadır. Karayolları Trafik Kanununda yer alan 61/1-n trafik cezası para bedeli dışında ceza puanı da içerir.

61/1-n trafik cezası nedir?

Ülkemizde Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen trafik kuralları uyulması zorunlu olan ve uyulmadığı taktirde yaptırımları olan düzenlemelerdir. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman yasal nedenler sebebiyle trafik cezaları verilir. Trafik cezalarından biri olan 61/1-n trafik cezası maddesi ihlalin konusu, hatalı park kategorisini belirten 61 numaralı trafik cezasının bir türevidir. 61 numaralı trafik cezası park yapmanın yasak olduğu yer ve durumları tanımlarken bu maddenin alt başlıklarının hepsi hatalı park edilen başka bir durumu belirtir ve bu alt başlıklarla trafik cezaları verilir.

61/1-n trafik cezası maddesi ihlalin konusu yönetmeliğin istisna olarak belirlediği durumlar ve yerler dışında yaya yollarına park etmektir. Sürücüler araçlarını yaya yollarına park ettiklerinde eğer yönetmeliğe uygun bir durum ortada yoksa 61/1-n trafik cezası koduyla ceza alırlar. Bu ceza bazı durumlarda araç sahiplerine de verilebilir.

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61/1-n trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, yasal olarak belirlenmiş kurallara uymayan kişilere verilmektedir. 61/1-n trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde yaya yollarına park eden araçlar için verilen bir trafik cezasıdır. Bu kurala uyulmadığı zaman eğer sürücü tespit edilirse sürücünün kendisine trafik cezası verilir. Eğer sürücü tespit edilemezse araç plakası üzerine ceza kaydı yapılır ve araca kesilen trafik cezası da araç sahibi tarafından ödenir. Sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda sürücüye kesilen trafik cezasından araç sahibi etkilenmez.

Sürücüler 61/1-n trafik cezasının hem para karşılığını hem de puan karşılığını ödemekle yükümlü olurlar. 61/1-n kodlu trafik cezası eğer araca kesildiyse araç sahibinin sürücü olup olmadığı bilinmediği için sadece para cezası verilir, araç sahibinin ehliyetinden puan düşürülmez. Sürücüye kesilen cezalarda hem puan cezası hem de para cezası verilmektedir.

61/1-n trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının maddi veya hapis cezası cinsinden karşılıkları vardır. 61/1-n trafik cezası hatalı park sebebiyle verilen bir ceza olup diğer hatalı park cezalarının çoğu gibi 61/1-n trafik cezası tutarı da 436 TL'dir. 61/1-n kodlu trafik cezası tutarı erken ödeme yapıldığında %25 indirim uygulanır. Trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde bu para cezası ödendiğinde %25 indirim sonucunda 61/1-n trafik cezası tutarı 327 TL’ye düşer.

Trafik cezasının erken ödenmesi durumunda ehliyet puanı bedelinde bir indirim yapılmamaktadır. 61/1-n trafik cezasının ehliyet puanı karşılığı 10’dur. 61/1-n trafik cezası alan sürücülerin ehliyet puanı kotasından 100 puan düşer. Ehliyet puanı kotası 100’dür ve bu kota dolduğunda ehliyet üzerinde çeşitli yaptırımlar uygulanır. Bir yıl içerisinde toplam 300 puan ceza alarak ehliyet puanı kotasını 3 kez doldurarak sürücünün ehliyeti sınırsız süreyle elinden alınabilmektedir.

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