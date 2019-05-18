61. Geleneksel ÖNDER İftarı

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, "Biz Bedir'den, Uhud'tan İstanbul'un fethine, Kurtuluş Savaşı’na kadar düşmandan daha güçlü ordularımız, daha güçlü silahlarımız olduğu için zafer kazanmadık. Ümmet olabildiğimiz için, bir liderin arkasında kenetlenebildiğimiz için zafer kazandık. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız." dedi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 61. Geleneksel İftar Programında konuşan Erdoğan, Müslüman ülkelerde yaşanan çatışma, saldırı ve terör olaylarına değinerek, İslam dünyasının sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.
İslam ümmetinin dağınıklığını fırsat bilen çevrelerin pervasızlaştığını ifade eden Erdoğan, bu dönemde Türkiye üzerinde baskıların da arttığı bir dönemin yaşandığını belirtti.
Erdoğan, Müslümanların bu dönemde kendilerine karşı taarruza geçen düşmanlara karşı ramazan ayı ile birlikte omuz omuza vermeleri gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu duruma da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:
"İmkanlarımız, fırsatlarımız, sayımız, yani her şey bu kadar iyi iken bugün maalesef kendi aramızdaki meselelerle boğuşuyoruz. Kendi aramızdaki fitnebazlarla uğraşıyoruz. Dedikodularla, hasetliklerle uğraşıyoruz. Bizi zayıf kılan düşmanın gücü değil bunlar. Biz Bedir'den, Uhud'tan İstanbul'un fethine, Kurtuluş Savaşı'na kadar düşmandan daha güçlü ordularımız, daha güçlü silahlarımız olduğu için zafer kazanmadık. Ümmet olabildiğimiz için, bir liderin arkasında kenetlenebildiğimiz için zafer kazandık. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız."
AK Parti iktidarı döneminde 16 yılda önemli kazanımlar olduğunu dile getiren Erdoğan, insanların bunları unutmadan, göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.
İstanbul seçimlerinde de kırgınlıkların ve küçük meselelerin etkin olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları aktardı:
"Gelsin CHP İstanbul'u yönetsin. Sadece CHP değil, HDP içinde, İyi Parti içinde... Ne yaptılar 18 gün içerisinde? Maltepe'deki etkinlik alanına ramazan vakti, teravih saatinde İskoçya'dan rock grubu getirecekler. Ne yaptılar ilk iş dini yayınlar fuarı bu sene yok. 18 günde bunu yaptılar. Bu beş yıl gitse bir düşünelim. Şimdi o sandığa gitmeyen, oy vermeyenlerin bahaneleri her ne ise bunlarla kıyaslanabilir mi? Ümmet olarak 16 yıl önce neredeydik, nerelere geldik. Bunun hesabını iyi yapmak zorundayız. Bizim pek düşmana ihtiyacımız yok. Kendi aramızda birbirimizi yiyoruz zaten. Şu ramazanın bereketi, oruçların hürmeti üzerine kendimizi muhasebe edelim. 23 Haziran’daki seçim başta olmak üzere bir toparlanalım, üzerimizdeki ölü toprağını atalım."
- Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi
ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ise içinde bulunulan zaman ve zeminde imam hatip okullarını İslam davasının en güçlü sesi olduğunu söyledi.
Birlik beraberlik vurgusu yapan Çal, "Gençlerimizin dinlerini öğrenmeleriyle ilgili kaygılarımız ve düşüncelerimiz imam hatip okullarında okuyan çocuklarımızla sınırlı değildir. Bu milletin her ferdinin dinini, kitabını ve peygamberini öğrenmeye hakkı vardır. Biz büyüklerin de bu hakkı teslim etme sorumluluğu vardır." diye konuştu.
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.
Çengelköy Mehmet Çakır Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iftara Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Üzeyir Işık, eğitimciler katıldı.
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