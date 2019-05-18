61. Geleneksel ÖNDER İftarı

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, "Biz Bedir'den, Uhud'tan İstanbul'un fethine, Kurtuluş Savaşı’na kadar düşmandan daha güçlü ordularımız, daha güçlü silahlarımız olduğu için zafer kazanmadık. Ümmet olabildiğimiz için, bir liderin arkasında kenetlenebildiğimiz için zafer kazandık. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 61. Geleneksel İftar Programında konuşan Erdoğan, Müslüman ülkelerde yaşanan çatışma, saldırı ve terör olaylarına değinerek, İslam dünyasının sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

İslam ümmetinin dağınıklığını fırsat bilen çevrelerin pervasızlaştığını ifade eden Erdoğan, bu dönemde Türkiye üzerinde baskıların da arttığı bir dönemin yaşandığını belirtti.

Erdoğan, Müslümanların bu dönemde kendilerine karşı taarruza geçen düşmanlara karşı ramazan ayı ile birlikte omuz omuza vermeleri gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu duruma da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İmkanlarımız, fırsatlarımız, sayımız, yani her şey bu kadar iyi iken bugün maalesef kendi aramızdaki meselelerle boğuşuyoruz. Kendi aramızdaki fitnebazlarla uğraşıyoruz. Dedikodularla, hasetliklerle uğraşıyoruz. Bizi zayıf kılan düşmanın gücü değil bunlar. Biz Bedir'den, Uhud'tan İstanbul'un fethine, Kurtuluş Savaşı'na kadar düşmandan daha güçlü ordularımız, daha güçlü silahlarımız olduğu için zafer kazanmadık. Ümmet olabildiğimiz için, bir liderin arkasında kenetlenebildiğimiz için zafer kazandık. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız."