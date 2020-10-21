61 yaşında baba oldu... Burhan Öçal kimdir, nereli? İşte Burhan Öçal'ın hayatı!

Bir gün babasına Amerika'ya gideceğini, yakın arkadaşı Erol Aral'ı görmek Erol Aral istediğini söyledi. İsviçre'de yaşayan Aral'ın yanında 12 yıl kaldı. Çocukluk yıllarında başladığı müziğe, yirmidört yaşından itibaren gittiği İsviçre, Zürih'de devam etmektedir.

25 Nisan 1959 yılında Kırklareli'nde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Burhan Öçal, ortaokulu Kırklareli'nde liseyi ise Ankara'da okudu. Ardından Nişantaşı'nda İstanbul Belediye Konservatuvarı'na başladı fakat bitirmedi.

Burhan Öçal ve Melike Yıldırım adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesaj sonrası Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkarmış oldu.

Kırklareli'nin İğneada ilçesinde gerçekleşen nikaha sadece yakınları katılmış ve dünyaca ünlü müzisyen Burhan Öçal ile Melike Yıldırım dünya evine girmişti. Öçal'ın hamile eşi, Leyla adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre Türk çalgılarının ustası olan Burhan Öçal, geçtiğimiz mart ayında tekrar nikah masasına oturarak Melike Yıldırım ile hayatını birleştirmişti. Burhan Öçal'ın 61 yaşında baba olması kısa sürede gündem oldu. Peki Burhan Öçal kimdir?

BURHAN ÖÇAL'IN MÜZİK HAYATI

Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanısıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgıların ustası olarak tanınan Burhan Öçal, 1979 yılında katıldığı Zürih Şiir Festivali'nde ilk kez Batı Avrupa izleyicisinin karşısına çıktı. Burhan Öçal bu tarihten sonra birçok ülkede solo konser vermeye başladı.

Müzik çalışmalarında birçok müzik çeşidinin etkisi oldu. Klasik Türk Müziği'nin yanı sıra, Türk çalgılarının da ustası olan sanatçı, birçok albümünde özgün müziğine güçlü sesini de ekleyerek çalışmalarına devam etti.

Burhan Öçal 1991 yılında "İstanbul Oriental Ensemble" isimli bir orkestra kurdu.

Burhan Öçal 2007 yılında kurduğu orkestra ile Fransa turnesi yaptı ve bu konserler sırasında Öçal'a Fransız gazeteciler, "Darbukanın Şövalyesi" adını verdi.

1986 yılında, tanınmış piyanist Maria Joao Pires ve gitarist Elliot Fisk ile aynı sahneyi paylaşarak, klasik batı müziğinde de başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Derimod markasının reklam yıldızı oldu.

Araba tutkusu olan Burhan Öçal'ın gece hayatı hiç olmamış. Ayrıca Öçal, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce konuşabiliyor.