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61 yaşında baba oldu... Burhan Öçal kimdir, nereli? İşte Burhan Öçal'ın hayatı!

21.10.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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61 yaşında baba oldu... Burhan Öçal kimdir, nereli? İşte Burhan Öçal'ın hayatı!

Dünyaca ünlü Türk müzisyen Burhan Öçal, 61 yaşında baba oldu. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberin ardından Burhan Öçal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Burhan Öçal kimdir, nereli? İşte Burhan Öçal'ın başarılarla dolu hayatı...

Snob Magazin'de yer alan habere göre Türk çalgılarının ustası olan Burhan Öçal, geçtiğimiz mart ayında tekrar nikah masasına oturarak Melike Yıldırım ile hayatını birleştirmişti. Burhan Öçal'ın 61 yaşında baba olması kısa sürede gündem oldu. Peki Burhan Öçal kimdir?

BURHAN ÖÇAL BABA OLDU

Kırklareli'nin İğneada ilçesinde gerçekleşen nikaha sadece yakınları katılmış ve dünyaca ünlü müzisyen Burhan Öçal ile Melike Yıldırım dünya evine girmişti. Öçal'ın hamile eşi, Leyla adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

burhan öçal nereli

Burhan Öçal ve Melike Yıldırım adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesaj sonrası Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkarmış oldu.

BURHAN ÖÇAL KİMDİR?

25 Nisan 1959 yılında Kırklareli'nde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Burhan Öçal, ortaokulu Kırklareli'nde liseyi ise Ankara'da okudu. Ardından Nişantaşı'nda İstanbul Belediye Konservatuvarı'na başladı fakat bitirmedi.

Bir gün babasına Amerika'ya gideceğini, yakın arkadaşı Erol Aral'ı görmek Erol Aral istediğini söyledi. İsviçre'de yaşayan Aral'ın yanında 12 yıl kaldı. Çocukluk yıllarında başladığı müziğe, yirmidört yaşından itibaren gittiği İsviçre, Zürih'de devam etmektedir.

BURHAN ÖÇAL KİMİNLE EVLİ

BURHAN ÖÇAL'IN MÜZİK HAYATI

Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanısıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgıların ustası olarak tanınan Burhan Öçal, 1979 yılında katıldığı Zürih Şiir Festivali'nde ilk kez Batı Avrupa izleyicisinin karşısına çıktı. Burhan Öçal bu tarihten sonra birçok ülkede solo konser vermeye başladı.

Müzik çalışmalarında birçok müzik çeşidinin etkisi oldu. Klasik Türk Müziği'nin yanı sıra, Türk çalgılarının da ustası olan sanatçı, birçok albümünde özgün müziğine güçlü sesini de ekleyerek çalışmalarına devam etti.

Burhan Öçal 1991 yılında "İstanbul Oriental Ensemble" isimli bir orkestra kurdu.

Burhan Öçal 2007 yılında kurduğu orkestra ile Fransa turnesi yaptı ve bu konserler sırasında Öçal'a Fransız gazeteciler, "Darbukanın Şövalyesi" adını verdi.

1986 yılında, tanınmış piyanist Maria Joao Pires ve gitarist Elliot Fisk ile aynı sahneyi paylaşarak, klasik batı müziğinde de başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Derimod markasının reklam yıldızı oldu.

Araba tutkusu olan Burhan Öçal'ın gece hayatı hiç olmamış. Ayrıca Öçal, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce konuşabiliyor.

![burahn öçal kimdir](https://imgrosetta.mynet.com/file/12327299/640xauto.jpg

BURHAN ÖÇAL ALBÜMLERİ

1989 - The Turkish Butcher's Dance
1991 - Sultan Secret Door
1992 - "Turkish Traditional Percussion" Burhan Öçal
1992 - Black Sea - Karadeniz
1992 - Demedim mi?
1993 - Burhan Öçal "Turkish Folk Music"
1993 - Derviş Mustafa
1996 - Jardin Ottoman
1997 - Oient Secret
1998 - "Seda Oriental Bird" Christopher Dell – Holger Mantey – Burhan Öçal
1998 - Burhan Öçal "Classic Ansamble"
1998 - Caravaneseria
1999 - Grove Alla Turca (Türkiye)
2000 - Sultan Osman
2001 - Nacht Musik
2004 - Sultan Orhan
2004 - Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı
2005 - Yeni Rüya
2006 - Kammerorchester – Howard Griffiths
2006 - Oynamaya Geldik
2012 - Grand Bazar (Kapalıçarşı)

BURHAN ÖÇAL HAYATI

BURHAN ÖÇAL FİLMLERİ

2010 - Yeni Baştan
2010 - Şüphe
2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı: Görev Afrika
2008 - Dinle Neyden
2007 - n'filtre
2007 - O Kadın
2006 - Maçolar (Dizi)
2004 - O Şimdi Mahkum

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