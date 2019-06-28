61 yaşındaki ikizler birlikte zayıfladı

Ayten Sağır'ın girişimiyle ikizler birlikte kilo vermek için diyetisyene başvurdu. Sağır bir süre sonra kilo vermesine rağmen aynı diyetleri uygulayan ikizi bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Sağır, bir arkadaşlarının önerisi üzerine ikizi Nurten Kırbaş'ı tedavi olması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikinliği'ne götürdü.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan ve kiloları 100'ün üzerinde olduğu için sağlık sorunları yaşayan 61 yaşındaki ikiz kız kardeşler, birlikte tüp mide ameliyatı olarak zayıflamanın mutluluğunu yaşıyor.

- "İkiz kardeşim artık yürüteci olmadan adım atabiliyor"

Ayten Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizi ile zayıflayıp sağlıklarına kavuşmak için ameliyat olduklarını, durumlarının her geçen gün daha iyiye gittiğini anlattı.

Eskiden merdivenleri rahat çıkamadığını, artık günde 10 bin adım atmaya başladığını dile getiren Sağır, "En güzel olan şey ise ikiz kardeşim artık yürüteci olmadan adım atabiliyor. Onunla yürümeyi çok özlemiştim. Eskiden kıyafet alırken kilolarımızdan dolayı bulmakta zorlanıyorduk, artık bu konuda da rahatladık. Artık dışarıda ikizimle daha çok vakit geçirebiliyorum. Onu sağlıklı gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

- "Yeniden desteksiz yürümeye başladım"

Nurten Kırbaş da ikiz kardeşinin her zaman kendisine destek verdiğini, "gel beraber ameliyat olalım" dediğinde çok duygulandığını belirtti.

Kırbaş, "Onun sayesinde tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Hayatım değişti. Eskiden kapıdan dışarı çıkamıyordum. Ameliyattan sonra kilo vermeye başlayınca yeniden desteksiz yürümeye başladım. Eskiden içime kapanıktım, kilo verdikçe pozitif olmaya başladım. Daha önce kullandığım bir çok ilacı bıraktım. İyi ki ameliyat olmuşum. Kardeşim bana yeni bir hayat vermiş oldu." şeklinde konuştu.