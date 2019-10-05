HABER

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Evinde geçirdiği beyin kanaması geldiği hastanede tedavi altına alındıktan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki kadının organları bağışlandı.

Evinde geçirdiği beyin kanaması geldiği hastanede tedavi altına alındıktan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki kadının organları bağışlandı. Yaşadığı süreçte de ‘İyiliksever’ olarak tanınan kadının karaciğeri Isparta’da, böbrekleri ise Antalya ve Konya’da nakil bekleyen toplam 3 hastaya nakledilerek umut olacak.
Burdur’da yaşayan 61 yaşındaki Selvet Bilge, 2 gün önce beyin kanaması rahatsızlığıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde acil servise getirildi.
Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında tedavi altına alınan Selvet Bilge’nin, 2 gün devam eden yaşam mücadelesi sonunda beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesinin izni alınarak tüm organlarının bağışlanmasına karar verilen Bilge için yapılan tetkikler sonucu karaciğer ve böbreklerinin bağışlanabileceği, yaşı dolayısıyla kalp ve akciğerinin uygun bulunmadığı tespit edildi.
Gece yarısı SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibi hazırlanarak, hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonla Bilge’nin karaciğer ve böbrekleri alınarak, yeniden yaşama tutunmanın yolunu bekleyen hastalara gitmek üzere hazırlandı. Bilge’nin karaciğerinin, aynı hastanede nakil bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.
Ambulanslarla Antalya ve Konya’ya sevk edildi
Bilge’nin böbrekleri ise Antalya ve Konya’da nakil bekleyen 2 hastaya takılmak üzere, 112 Acil Servis ambulansları ile yola çıktı.
Nakledilecek organlar, daha sonra özel kutu ve muhafazaları ile birlikte ambulanslara konularak, hasta taşınan alanda başka bedenlerde umut olmaya doğru yola çıktı.
Ailesi, iyilikseverliğini devam ettirdi
Öte yandan, organları bağışlanan Bilge’nin, engelli anne ve babanın çocuklarına doğduktan 6 yaşına kadar tüm masraflarını karşılayarak baktığı öğrenildi. ‘İyiliksever’ olarak tanınan Bilge’nin beyin ölümünü sonrasında da ailesi, tüm organlarını bağışlayarak onun iyilikseverliğini devam ettirme kararı aldı.

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.