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610 yıllık çınar için bakım çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nin Taşpınar mevkisinde bulunan ve 610 yıllık olduğu belirtilen çınarın ömrünün uzatılması için bakım çalışması yapıldı.

610 yıllık çınar için bakım çalışması

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nin Taşpınar mevkisinde bulunan ve 610 yıllık olduğu belirtilen çınarın ömrünün uzatılması için bakım çalışması yapıldı.
Kentteki yaşlı çınarların korunması ve bakımının yapılması için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce bu kez Ödemiş'te kurtarma operasyonu yapıldı. Birgi Mahallesi'nin Taşpınar mevkisinde bulunan ağaç, rivayete göre, 610 yıl önce Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in Aydınoğulları Beyliği'ni zapt etmek için Hafsa Hatun ile evlendiği dönemde yapılan çeşmenin başına dikildi. Yıllar içinde yoğun tahribata uğrayan ağaç, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla gelecek kuşaklara miras olarak bırakıldı.
50 ÇINAR KURTARILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekibi, önce ağacı beton kısımlarından kurtararak, çürüyen kısımlarını özel ilaçlarla tedavi etti. Ağacın böcek tahribatına maruz kalan alanları ise özel macunla kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl içinde Bayındır, Foça, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da toplam 50 çınarın restorasyon çalışması tamamlanarak, gelecek kuşaklara önemli miras olarak bırakılması sağlandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından tahrip edilen 500- 600 yıllık çınarlara müdahalede, önce tahribatı temizliyor. Gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp, canlı dokuya ulaşılması kazıma işlemi yapılıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi çürük ve ölü dokular temizleniyor. Bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak, gövde dokusu korumaya alınıyor. Bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağaç sterilize edildikten sonra kuruyan dalları budanarak, bakımı yapılıyor ve gübreleme işlemi gerçekleştiriliyor. Zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için her yıl kışlık ile yazlık olarak ağaçların bakım ve ilaçlamaları tekrarlanıyor. Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda temel budamalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgardan sıkıntı yaşayacak dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor.

FOTOĞRAFLI

610 yıllık çınar için bakım çalışması610 yıllık çınar için bakım çalışması610 yıllık çınar için bakım çalışması610 yıllık çınar için bakım çalışması

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