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610 yıllık Er-Rızk Camii taşınmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemleri sürüyor.

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 610 yıllık Er-Rızk Camii’nin bulunduğu yerden taşınma işlemlerinde sona gelindi.
Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemleri sürüyor. 6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de sıra 610 yıllık Er-Rızk Camii’ne geldi. 610 yıllık Er-Rızk Camii’nin bulunduğu yerden kaldırma işlemlerinde sona doğru gelindi. Hasankeyf Çarşısı’nın yıkım işlemleri tamamlanırken caminin taşınması için yolun bitirilmesi bekleniyor. Hasankeyf ilçesinde taşınacak olan son eser Er-Rızk Camii yeni Hasankeyf’e gittiğinde ibadete açık olan bir cami olacak.
Türkiye’de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camii Külliyesi, başarılı bir şekilde taşınmıştı.

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