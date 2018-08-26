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611 yıllık minare yeni yerine taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor - Bütünsel olarak taşınmasının riskli olduğunun Bilimi Kurulu tarafından belirlenmesi üzerine, minarenin taşları tek tek sökülerek taşıma işlemi gerçekleştiriliyor - Sökülen taşlar, yeni yerleşim yerinde yeniden birleştirilecek

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), Atatürk, Keban ve Karakaya'dan sonra dördüncü büyük baraj olacak Ilısu Barajı'ndan etkilenen tarihi eserlerin yeni yerleşim yerlerine taşınması kapsamında, 1407 yılında Eyyübiler döneminde yapılan Sultan Süleyman Camisi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak.

Çalışmalar yaklaşık 2 haftadır devam ederken, bütünsel olarak taşınmasının riskli olduğunun Bilimi Kurulu tarafından belirlenmesi üzerine minarenin taşları, tek tek sökülerek taşıma işlemi gerçekleştiriliyor. Sökülen taşlar, yeni yerleşim yerinde yeniden birleştirilecek.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sökme işlemlerine minarenin üst kısımlarından numaralandırarak başladıklarını söyledi.

Numaralandırılan ve sökülen taşların yeni yerleşim yerinde yeniden birleştirileceğini ifade eden Kusen, "Hasar gören taşlar da onarılacak. Minarenin taşları, aslına uygun olarak yeni yerleşim yerinde yeniden birleştirilecek." diye konuştu.
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- Daha önce iki tarihi eser taşınmıştı

Proje kapsamında eski Hasankeyf'te taşınabilir eserler, DSİ tarafından uygulanan projeler doğrultusunda taşınırken, yerinde korunmasına karar verilen eserler için güçlendirme çalışması yapılıyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan ve 540 yıllık olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi, 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

Bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı da 6 Ağustos'ta başlayan ve 9 Ağustos'ta sona eren çalışma ile 3 kilometre uzaklıkta Arkeopark'taki yeni yerine bütüncül olarak ulaştırılmıştı.

Yıl sonuna kadar İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Kızlar ve Koç camileri de taşınacak.

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batman hasankeyf Sultan Süleyman Koç minaresi

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