615 kilo kokainin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada 615 kilo kokain ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan kokainin yüklü olduğu geminin Ekvador’dan Mersin’e gelene kadar 20 gün boyunca saniye saniye izlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Uluslararası Limanı’nda ortak operasyon düzenlendi. Ekipler, Güney Amerika ülkesi olan Ekvador’dan gemiyle Mersin Limanı’na gönderildiği belirlenen muz yüklü konteynerde arama yaptı. Narkotik detektör köpeği "Tina" ve "Odin" vasıtasıyla yapılan aramada, muz paketlerinin arasına gizlenmiş halde 530 paket içerisinde toplam 615 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçen kokainin, Türkiye’de tek seferde yakalanan ikinci büyük yakalama olduğu ifade edilirken, uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Ayrıca geminin Ekvador’dan Mersin’e gelene kadar 20 gün boyunca her hareketinin saniye saniye izlendiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S.D, A.K, G.K. ve N.G. bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Türk adaletine güveniyorum" diyen M.S.D. "uyuşturucu ile bir alakan var mıydı?" sorusuna da "buna ancak adalet karar verir" dedi.



