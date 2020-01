62. Grammy Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Los Angeles’ta düzenlenen programda, 62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 62.’si verilen Grammy Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen programda sahiplerini buldu. Tören, 14 yaşındaki kızı Ginna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant’ın anılmasıyla başladı. Programın sunuculuğunu yapan Amerikalı şarkıcı Alicia Keys, “Kelimenin tam anlamıyla Kobe Bryant’ın inşa ettiği kalbi kırık evimizdeyiz. Milyonlarca kez düşünsek böyle bir açılış yapacağımızı düşünemezdik” dedi.

Geceye 18 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Eilish’in 5 dalda ödül kazanması damga vurdu. Eilish aynı gecede 4 ödül alan en genç şarkıcı rekorunu kıran 2. kişi oldu. R&B yıldızı Lİzzo 3 dalda ödül kazanırken, rap sanatçısı Lil Nas X, Old Town Road şarkısıyla 2 dalda ödül aldı.

Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta vurularak öldürülen 33 yaşındaki rap sanatçısı Nipsey Hussle 2 dalda ödül kazandı.

2020 Grammy Ödülü kazanan isimlerden bazıları şunlar:

Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

En İyi Kayıt: Billie Eilish

En İyi Yeni Şarkıcı: Billie Eilish

Yılın Şarkısı: Bad Guy - Billie Eilish

En İyi Rap Performans: Higher - DJ Khaled ft. Nipsey Hussle ve John Legend

En İyi Komedi Albümü: Sticks & Stones - Dave Chappelle

En İyi Pop Solo Performans: Truth Hurts - Lizzo

Klasik Müzik Dışı Yılın En İyi Yapımcısı: Finneas

En İyi Country İkili ya da Grup Performansı: Speechless - Dan + Shay

En İyi Rap Albümü: Igor - Tyler, The Creator

En İyi R&B Şarkısı: Say so - PJ Morton Ft. JoJo

En İyi Latin Pop Albümü: #Eldisco - Alejandro Sanz

En İyi Gospel Albümü: Long Live Love - Kirk Franklin

En İyi Gospel Performansı/Şarkısı: Long Live Love - Kirk Franklin

En İyi Country Albümü: While I’m Livin’ - Tanya Tucker

En İyi Country Solo Performans: Ride Me Back Home - Willie Nelson

En İyi Latin Jazz Albümü: Antidote - Chick Corea & The Spanish Heart Band

En İyi Pop Vokal Albüm: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: Look Now - Elvis Costello ve The Imposters

En İyi Pop İkili ya da Grup Performansı: Old Town Road - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

En İyi Dünya Müziği Albümü: Celia - Angelique Kidjo

En İyi R&B Albüm: Ventura - Anderson .Paak

En İyi Kentsel Çağdaş Albüm: Lizzo - Cuz I Love You (Deluxe)

En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride - Vampire Weekend

En İyi Rock Albümü: Social Cues - Cage The Elephant

En İyi Geleneksel R&B Performansı: Jerome - Lizzo

En İyi R&B Performansı: Come Home - Anderson .Paak Ft. André 3000

En İyi Rock Şarkısı:This Land - Gary Clark Jr.

En İyi Metal Performansı: 7empest This Land - Tool

En İyi Rock Performansı: This Land - Gary Clark Jr.

En İyi Müzikal Albüm: Hadestown - Original Broadway Cast

En İyi Çağdaş Klasik Beste: Higdon: Harp Concerto - Yolanda Kondonassis, Ward Stare & The Rochester Philharmonic Orchestra

En İyi Enstrümatal Jazz Albümü: Finding Gabriel - Brad Mehldau

En İyi Vokal Jazz Albümü: 12 Little Spells - Esperanza Spalding

En İyi İmprovize Jazz Solo: Sozinho - Randy Brecker

En İyi Enstrümantal Kompozisyon: Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite - John Williams

En İyi Çağdaş Enstrümantal Albüm: Mettavolution - Rodrigo y Gabriela

En İyi Dans, Elektronik Müzik: No Geography - The Chemical Brothers

En İyi Sözsel Albüm: Becoming, Michelle Obama

En İyi Çocuklar için Müzik Albümü: Ageless Songs for the Child Archetype - Jon Samson

En İyi Reggae Albümü: Rapture - Koffee

En İyi Müzik Videosu: Old Town Road - Lil Nas X ft. Billie Ray Cyr

En İyi Derleme Görsel Medya Müziği: A Star Is Born - Lady Gaga & Bradley Cooper

En İyi Klasik Solo Vokal Albüm: Songplay - Joyce DiDonato

En İyi Klasik Enstrümantal Solo: Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite - Nicola Benedetti

En İyi Oda Müziği ya da Küçük Topluluk Performansı: Shaw: Orange - Attacca Quartet

En İyi Koro Performansı: Duruflé: Complete Choral Works - Robert Simpson

En İyi Opera Kaydı: Picker: Fantastic Mr. Fox - Gil Rose, John Brancy, Krista River, Andrew Craig Brown, Edwin Vega ve Gabriel Preisser

En İyi Orkestra Performansı: Norman: Sustain - Gustavo Dudamel

Yılın Yapımcısı, Klasik Müzik: Blanton Alspaugh

En İyi Rap Şarkısı: A Lot - 21 Savage featuring J. Cole

En İyi Rap Performansı: Racks In The Middle - Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

En İyi Tropikal Latin Albüm: Opus - Marc Anthony ile - A Journey Through Cuban Music - Aymée Nuviola arasında paylaştırıldı.

En İyi Latin, Rock, Kentsel ya da Alternatif Albüm: El Mal Querer - Rosalia