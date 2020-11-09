62 günlük komadan o sözü duyunca uyandı: Tavuk fileto!

Chiu adında 18 yaşındaki genç geçirdiği bir araç kazası neticesinde 62 gündür bilinçsiz yatıyordu.

Kazanın ardından iç kanama geçiren genç günlerdir komadaydı.

Önce ameliyata alınan sonra da komaya giren genç için doktorlar çok da umutlu değildi.

62 günlük komanın ardından gencin erkek kardeşi hastaneye geldi.

Yatağa yaklaşıp şu sözleri söyledi;

"Birader senin en sevdiğin tavuk filetoyu yiyeceğim!'

Bunun üzerine bir mucize gerçekleşti ve komadaki genç tavuk filetoyu kardeşine kaptırmamak için gözlerini açtı.

Kısa süre sonra da hastaneden taburcu edilen gencin ailesiyle tavuk fileto yiyerek bu mucizeyi kutladığı tahmin ediliyor.



