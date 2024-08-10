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  4. 62 kişiye mezar olmuştu! Uçak kazasından böyle kurtulmuş

62 kişiye mezar olmuştu! Uçak kazasından böyle kurtulmuş

10.08.2024 14:12
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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 58 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düşmüş ve kazada kurtulan olmamıştı. 62 kişiye mezar olan uçağı kahve içtiği için kaçıran bir yolcu şans eseri ölümden kıl payı kurtuldu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde dün düşen yolcu uçağındaki 58 yolcu ile 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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62 KİŞİ ÖLDÜ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde meydana gelen kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Herkesin ayağa kalkmasını ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasını rica ediyorum. Çünkü Sao Paulo’daki Vinhedo şehrinde 58 yolcu ve 4 mürettebat bulunan bir uçak düştü ve görünüşe göre hepsi hayatını kaybetti” demişti.

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ÖNCE SİNYALİ KAYBOLDU

Yetkililer, küçük çift motorlu yolcu uçağının Parana eyaletindeki Cascavel şehrinden Sao Paulo’ya doğru yola çıktığını belirtti. Uçağın yerel saatle 13.30 sıralarında sinyalini kaybettiği öğrenildi.

BİR BİNA HASAR GÖRDÜ

Brezilya Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşerken bir binaya hasar verdiğini ancak binada kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

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İÇTİĞİ KAHVE HAYATINI KURTARDI

Düşen uçağı kahve içtiği için kaçıran bir yolcu olduğu ortaya çıktı.

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Sağ kurtulan kimsenin olmadığı uçağa binemeyen yolcu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya uçak kaza
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