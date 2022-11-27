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62 yaşındaki adam dükkanında ölü bulundu! Kahreden detay...

27.11.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Burhan Yalçın, edinilen bilgiye göre, mahallenin çocuklarına poğaça yapmak için gittiği dükkanında ölü bulundu. Yalçın hakkında kahreden bir detay da ortaya çıktı. 'Burhan Usta' ismiyle tanınan Yalçın'ın emekli olduğu, akciğer kanserini yendiği ve çocukları mutlu etmek için hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı öğrenildi.

62 yaşındaki adam dükkanında ölü bulundu! Kahreden detay...

Olay, dün Şehitler Mahallesi Kocatepe Caddesi'ndeki poğaça yapılan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Burhan Usta' ismiyle tanınan Burhan Yalçın (62), mahallenin çocuklarına poğaça yapmak için dükkanına gitti. Yalçın'dan haber alamayan yakınları, dükkana geldiklerinde Burhan Yalçın'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

YALÇIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Burhan Yalçın'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi.

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KAHREDEN DETAY

2 çocuk babası Burhan Yalçın'ın emekli olduğu, akciğer kanserini yendiği ve çocukları mutlu etmek için hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli poğaça

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