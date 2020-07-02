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62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 20:29 | Son Güncelleme

Fransa'da 62 yaşındaki bir Covid-19 hastasında 4 saati aşan istenmeyen ereksiyon tespit edildi. Buna Covid-19 kaynaklı kan pıhtılaşmasının yol açtığı belirtildi.

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Fransa'da Covid-19 hastası bir erkekte 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildi. Söz konusu belirtinin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) internet sitesinde yer alan Covid-19'un 12 belirtisinden biri olmadığı bildirildi.

Ancak Amerikan Acil Tıp Dergisi (American Journal of Emergency Medicine) adlı hakemli tıp dergisinde yayımlanan vaka raporunda durum doğrulanarak sebepleri mercek altına alındı.

TEŞHİS: İSKEMİK PRİAPİZM

Independent Türkçe'nin haberine göre Priapizm, cinsel uyarı olmaksızın uzamış, istenmeyen ereksiyon halidir ve ürolojik bir rahatsızlıktır. İskemik priapizm adlı türünde kan penisten çıkamaz, iskemik olmayan priapizmdeyse penisteki kan akışı yeterince iyi düzenlenemez.

İskemik priapizm penisin çok uzun süre ereksiyon halinde kalması halinde doku hasarına neden olabileceği için acil tedavi gerektirir. Vaka raporunu Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Chesnay'de bulunan Centre Hospitalier de Versailles Hastanesi'nden bir ekip hazırladı.

Söz konusu hastanın ateş, kuru öksürük ve ishal şikayetleriyle doktora gittiği, iki gün antibiyotik kullanan adamda ciddi nefes darlığı başlayarak solunum yetmezliğinden hastaneye yatırıldığı ve solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

62 yaşındaki adamın akciğerlerinden alınan sıvı örneklerinde koronavirüs tespit edilmesin ardından, adamda tedavi sırasında belirsiz bir süredir devam eden priapism görüldü. Doktorlar adamın ereksiyon halinin 4 saati aşması üzerine müdahale ederek penisinde kan pıhtılaşması tespit etti ve iskemik priapizm teşhisi koydu.

Penisteki kan damarlarını rahatlatmak ve kan akışını sağlamak için yapılan ilaç tedavi sonrası istenmeyen ereksiyon sonlandı ve hasta 14 gün sonra solunum cihazından çıktı.

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