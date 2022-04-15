625 milyon dolarlık kripto para soygununun arkasındaki ismi açıkladılar: Çok tanıdık!

Takvimler 29 Mart'ı gösterdiğinde bilgisayar korsanları, bugüne kadarki en büyük kripto soygunlarından birini gerçekleştirmiş ve kullanıcıların oyun oynayarak kripto para kazanmasını sağlayan popüler kripto oyunu Axie Infinity'nin blok zinciri Ronin Network'ten 625 milyon dolar değerinde kripto para çalmışlardı. Olay büyük bir infiale neden olmuş, herkes bu saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin kim olduğunu merak etmeye başlamıştı. ABD Hazine Bakanlığı ise çok tanıdık bir bilgisayar korsanlığı grubunu bu olayla ilişkilendirdi.

625 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIĞI ONLARLA İLİŞKİLENDİRDİLER

ABD Hazine Bakanlığı, Axie Infinity'deki 625 milyon dolarlık soygundan Kuzey Koreli hacker grubunu Lazarus'u sorumlu tuttu. Bakanlık, saldırının arkasında Lazarus'un olduğunu söyledi.

KENDİ ÜLKELERİNİ KONU EDİNEN FİLMİ SIZDIRMIŞLARDI

Lazarus grubu, 2014 yılında Sony Pictures'ı hacklemiş, Kuzey Kore'yi mizahi bir yönden ele alan Seth Rogen yönetmenliğindeki The Interview filmini sızdırmış ve böylece tanınırlığını artırmıştı. Daha sonra Asya ve Afrika'daki ATM'lerden para çalmak için kötü amaçlı yazılım kullanmıştı.

