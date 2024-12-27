63 nerenin kodu? +63 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülkeler arası iletişimde en sık tercih edilen yöntemlerden biri telefon etmektir. Telefon etme esnasında aranan ülkenin telefon kodunun bilinmesi önemli bir konudur. Bir ülkeye arama yapılırken öncelikle ülke kodu, hemen ardından alan kodu tuşlanır. En son ise telefon numarası tuşlanarak aramanın gerçekleşmesi sağlanır. Her bir telefon kodu tek bir ülkeye mahsus kullanılır. Bu noktada 63 kodu da bir ülkeyi temsil eden kodlardan biridir.

63 nerenin kodu?

Ülkemiz genelinde yer alan şehirler aranırken her şehre ait bir alan kodu kullanılmaktadır. Bu sistem yurt dışı aramaları içinde geçerlidir. Bir ülke araması gerçekleştirilirken o ülkenin telefon koduna gereksinim vardır. Pek çok kişi mobil cihazlarına 63 kodu ile başlayan bir numaranın çağrı ya da mesaj bırakması durumu ile karşılaşabilmektedir.

63 kodu, Filipinler ülkesine ait bir telefon kodu olarak karşımıza çıkar. Bu kod ile başlayan bir arama alındığında ya da mesaj atıldığında bu arama ve mesajların Filipinler ülkesinden olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra bir kişi bu ülkeye arama yapmak istediğinde öncesinde ülke kodu olan 63 kodunu girmesi gerekir.

+63 hangi ülkenin telefon kodu?

Bir ülkeden başka bir ülke aranmak istendiğinde öncesinde o aranacak ülkeye has olan özel arama kodunun tuşlanması gerekmektedir. Her ülke için ayrı bir ülke kodu kullanılmaktadır. +63 kodu ise Güneydoğu Asya tarafında konumlanan Filipinler ülkesinin arama kodu olarak bilinir. Bünyesinde çok sayıda adacık ve ada barındıran bu ülke, aynı zamanda Pasifik Okyanusunun batı kesiminde yer almaktadır. Başkenti Manila olan bu ülkeye arama yapmak isteyen bireyler, arama sırasında ilk önce ülkenin kodu olarak bilinen +63 arama kodunu tuşlamalıdır.