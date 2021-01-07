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63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

07.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

Araç plakaları, hem ülkemiz hem de dünyanın diğer ülkelerinde kullanılan önemli levhalardan biridir. Plakalar, üzerinde çeşitli numara ve harflerin bulunduğu küçük birer levhadır. Plaka üzerindeki bu numara ve harfler, yetkili birimlerin gerektiğinde araç hakkındaki bilgilere ulaşabilmesini sağlar. Peki 63 nerenin plakası olarak geçer? 63 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakası, ilgili mercilerin bir aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi ile kayıtlı bulunduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere erişebilmesini sağlayan bir çeşit kodlama sistemidir. Araç üzerinde kolayca görülebilecek bir şekilde konumlandırılması gereken plaka kodunun üzerindeki harf ve rakamların görülmesini başka hiçbir nesne engellememelidir. Her ülkenin araç plaka sistemi farklıdır. Ülkemizde, araç plakalarının başında bulunan ilk iki rakam plakanın kayıtlı olduğu ili belirtir. Bu doğrultuda ülkemizde 81 ile karşılık 81 plaka numarası vardır. 68 numaralı plaka koduna kadar illerin alfabetik sıralamasına göre ilerleyen plaka numaraları, 68 plaka kodundan sonra illerin il statüsüne geçme tarihine göre sıralanır. Yazımızın devamını inceleyerek "63 plakası hangi il için kullanılır? 63 hangi şehir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

63 Nerenin Plakası?

63 araç plakası Şanlıurfa ilinin plaka kodudur. Eğer trafikte karşılaştığınız bir taşıtta 63 plaka imi gördüyseniz aracın Şanlıurfa iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Şanlıurfa'dan bir önceki plaka kodu olan 62 Tunceli, bir sonraki plaka kodu olan 64 ise Uşak iline aittir. Bunlara ek olarak plaka üzerindeki harflerin de ilçe kodlarıyla ilgili olduğunu belirtmek gerekir. Şanlıurfa ilçe kodları için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Şanlıurfa Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

63 A 0001 ile 5000 arası
63 AC ve AZ 001 ile 999 arası
63 B 0001 ile 5000 arası
63 D 0001 ile 9999 arası
63 DA ve DZ 001 ile 999 arası
63 KA ve KZ 001 ile 999 arası
63 MA ve MB 001 ile 999 arası
63 MZ 001 ile 999 arası
63 PA ve PZ 001 ile 999 arası
63 T 0001 ile 2500 arası
63 VA ve VZ 001 ile 999 arası plaka kodları alır.

Şanlıurfa Siverek İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 D 500 ile 599 arası
63 EA ve EZ 001 ile 999 arası
63 T 3001 ile 3500 arası plaka kodları taşır.

Şanlıurfa Suruç İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 FA ve FZ 001 ile 999 arası arası
63 T 3501 ile 4000 arası plaka kodları alır.

Şanlıurfa Viranşehir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 HA ve HZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

Şanlıurfa Birecik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 LA ve LZ 001 ile 999 arası arası plaka kodlarını alır.

Şanlıurfa Akçakale İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 NA ve NZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

Şanlıurfa Hilvan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 RA ve RZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını alır.

Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 SA ve SZ 001 ile 999 arası plaka kodlarında bulunur.

Şanlıurfa Harran İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 TA ve TC 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

Şanlıurfa Bozova İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

63 UA ve UB 001 ile 999 arası plaka kodlarını alır.

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