63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

Araç plakası, ilgili mercilerin bir aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi ile kayıtlı bulunduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere erişebilmesini sağlayan bir çeşit kodlama sistemidir. Araç üzerinde kolayca görülebilecek bir şekilde konumlandırılması gereken plaka kodunun üzerindeki harf ve rakamların görülmesini başka hiçbir nesne engellememelidir. Her ülkenin araç plaka sistemi farklıdır. Ülkemizde, araç plakalarının başında bulunan ilk iki rakam plakanın kayıtlı olduğu ili belirtir. Bu doğrultuda ülkemizde 81 ile karşılık 81 plaka numarası vardır. 68 numaralı plaka koduna kadar illerin alfabetik sıralamasına göre ilerleyen plaka numaraları, 68 plaka kodundan sonra illerin il statüsüne geçme tarihine göre sıralanır. Yazımızın devamını inceleyerek "63 plakası hangi il için kullanılır? 63 hangi şehir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

63 Nerenin Plakası?

63 araç plakası Şanlıurfa ilinin plaka kodudur. Eğer trafikte karşılaştığınız bir taşıtta 63 plaka imi gördüyseniz aracın Şanlıurfa iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Şanlıurfa'dan bir önceki plaka kodu olan 62 Tunceli, bir sonraki plaka kodu olan 64 ise Uşak iline aittir. Bunlara ek olarak plaka üzerindeki harflerin de ilçe kodlarıyla ilgili olduğunu belirtmek gerekir. Şanlıurfa ilçe kodları için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.