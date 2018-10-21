63. Uluslararası Belgrad Kitap Fuarı açıldı

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 63. Uluslararası Belgrad Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu.

Başkentteki Fuar Merkezi'nde "Okumanın mutluluğu" sloganıyla açılan fuarda, başta Sırbistan olmak üzere Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Rusya, Romanya, Fas, İran ve Japonya gibi ülkelerden 500'den fazla yayınevi stant açtı.

Sırbistanlı akademisyen ve şair Matija Beckovic, açılışta yaptığı konuşmada, kültürlerarası iletişimin önemli olduğunu belirterek, "Kitap fuarları, okuyucuların manevi hazinesidir. Teknolojik gelişmelere rağmen kitap her zaman vardı ve olmaya devam edecek." dedi.

Bu yılki fuarın onur konuğu ülkesi Fas'tan katılan tarihçi Abdulah Busuf da Fas ve Sırbistan'ın iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyerek, fuarın iki ülke edebiyatçı ve yazarlarını bir araya getirmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Fuar, 28 Ekim'e kadar açık kalacak.

