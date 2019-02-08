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63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Karaman’da 63 yaşındaki bir doktor, duş almak için girdiği evinin banyosunda ölü olarak bulundu.Olay, sabah saat 09.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde bulunan Tekin Konutları A-Blok’ta meydana geldi.

Karaman’da 63 yaşındaki bir doktor, duş almak için girdiği evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saat 09.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde bulunan Tekin Konutları A-Blok’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aile hekimi olarak emekli olduktan sonra özel bir iş sağlığı merkezinde doktor olarak çalışan 63 yaşındaki Doğan Çıbık, duş almak için banyoya girdi. Bir süre sonra dokturun kızı C.Ç, babasına kahvaltının hazır olduğunu söylemek için banyonun kapısını çaldı. Babasının bir türlü çağrılarına cevap vermemesi üzerine kapıyı açan kız, babasını yerde yatar vaziyette bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Doğan Çıbık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Doğan Çıbık’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada yapılan ilk incelemede Doğan Çıbık’ın, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Hayatını kaybeden Çıbık’ın eşinin bir yakınının ziyareti için İzmir’de olduğu, kızıyla birlikte kaldığı öğrenildi.

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu
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