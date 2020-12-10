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63 yaşındaki fit büyükanne torunuyla poz verdi

10.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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63 yaşındaki fit büyükanne torunuyla poz verdi

Avustralyalı 63 yaşındaki Lesley Maxwell ile torunu bir araya gelerek hayranlarına deneyebilecekleri zorlu antrenmanlar önerdi.

Fit görünümüyle gençlere taş çıkaran büyükanne ve 18 yaşındaki torunu güçlerini birleştirerek, hayranlarına zorlu bir egzersiz rutini hazırladı.

Lesley Maxwell, torunu Tia ile birlikte antrenman yapmayı seviyor.

Lesley ve torunu Tia sık sık fit vücutlarıyla hayranlarını şaşırtıyor. Avustralyalı büyükannenin fit vücudunun sırlarını paylaştığı Instagram sayfasında 34.900 takipçisi var.

Lesley, torunu Tia ile birlikte paylaştığı bir egzersiz programıyla takipçileri kendilerine hayran bıraktı. Bazı takipçiler torunu ile Lesley arasında bir fark göremediğini söylerken, formda kalmanın sırlarını paylaşmasını istiyor.

Tina, hazırladığı bir egzersiz programını “Üst bedeninizi fit büyükannemle birlikte kolay ve etkili biçimde şekillendirin” notuyla paylaştı.

63 yaşındaki Lesley, Instagram sayfasında fit vücudunun sırlarını paylaşıyor.

Birbiriyle eş fitness giysileri giyen ikili, tüm bedeni çalıştıran etkili egzersizleri paylaştı. Bir takipçi “Lesley, böyle bir vücudun olamaz. Kimin büyükanne kimin torun olduğu anlaşılmıyor. Yediklerini de paylaşabilir misin? Tabi ki egzersiz önemli bir tamamlayıcı. Teşekkür ederim” dedi.

Başka bir takipçi ise “İki güzel, güçlü kadın” yorumunda bulundu.

Hayranları sıklıkla kimin büyükanne, kimin torun olduğunu anlayamıyor.

Üçüncü bir takipçi ise “Fit bir aileye sahip olmak harika” yorumunda bulundu. Lesley’in egzersiz tutkusu, bir fitness yarışması hakkında televizyonda karşılaştığı reklamla başlamış. 40’lı yaşlarının sonunda vücut geliştirme yolculuğuna başlayan Lesley, o günden bu yana 30’dan fazla fitness ünvanı kazandı. Genç görünümünü ise yoğun fitness egzersizlerine ve sağlıklı beslenmesine borçlu.

Daha önce karın kaslarını gösteren Lesley, hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı. Lesley paylaştığı bir postta “Ağırlık çalışmak, antrenmanın büyük parçası. Ayrıca yeterince protein ve yağ içeren besleyici yiyecekler yemek büyük bir fark yaratacaktır. İyi bir haberim var, bedeniniz her yaşta egzersizlere yanıt verir. Bunu yapabilirsin, sana inanıyorum” dedi.


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