63 yaşındaki fit büyükanne torunuyla poz verdi

Fit görünümüyle gençlere taş çıkaran büyükanne ve 18 yaşındaki torunu güçlerini birleştirerek, hayranlarına zorlu bir egzersiz rutini hazırladı.

Lesley Maxwell, torunu Tia ile birlikte antrenman yapmayı seviyor.

Lesley ve torunu Tia sık sık fit vücutlarıyla hayranlarını şaşırtıyor. Avustralyalı büyükannenin fit vücudunun sırlarını paylaştığı Instagram sayfasında 34.900 takipçisi var.

Lesley, torunu Tia ile birlikte paylaştığı bir egzersiz programıyla takipçileri kendilerine hayran bıraktı. Bazı takipçiler torunu ile Lesley arasında bir fark göremediğini söylerken, formda kalmanın sırlarını paylaşmasını istiyor.

Tina, hazırladığı bir egzersiz programını “Üst bedeninizi fit büyükannemle birlikte kolay ve etkili biçimde şekillendirin” notuyla paylaştı.

63 yaşındaki Lesley, Instagram sayfasında fit vücudunun sırlarını paylaşıyor.

Birbiriyle eş fitness giysileri giyen ikili, tüm bedeni çalıştıran etkili egzersizleri paylaştı. Bir takipçi “Lesley, böyle bir vücudun olamaz. Kimin büyükanne kimin torun olduğu anlaşılmıyor. Yediklerini de paylaşabilir misin? Tabi ki egzersiz önemli bir tamamlayıcı. Teşekkür ederim” dedi.