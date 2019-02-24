HABER

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Bursa’da bir apartmanın 3.

Bursa’da bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 63 yaşındaki kadın hem dumandan etkilendi hem de kaçmaya çalışırken bacağından yaralandı.
Yangın, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi Akıncı Sokak’ta bir apartmanın 3. katında meydana geldi. O esnada evde bulunan Emine Özcan (63) dumandan etkilendi. Özcan, yangından kaçmaya çalışırken bacağından hafif yaralandı.
Yangını fark eden mahalleliler hemen 110 itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen ve yaralanan Özcan ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, ardından hastaneye sevk edildi.
Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri, yangının evdeki odun sobasından çıkmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.