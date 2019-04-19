HABER

63 yıl önce diktirdiği pantolon, onu yılların terzisi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

Ordu’da, yıllar önce sattığı odunların parasıyla diktirdiği pantolondan heveslenerek terzi olamaya karar veren Muzaffer Karaman, 63 yıldır terzi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.Altınordu ilçesinde dükkanı bulunan 73 yaşındaki Muzaffer Karaman, küçük yaşlarda başladığı terzilik mesleğini, ilerleyen yaşına rağmen sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor.

Ordu’da, yıllar önce sattığı odunların parasıyla diktirdiği pantolondan heveslenerek terzi olamaya karar veren Muzaffer Karaman, 63 yıldır terzi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.
Altınordu ilçesinde dükkanı bulunan 73 yaşındaki Muzaffer Karaman, küçük yaşlarda başladığı terzilik mesleğini, ilerleyen yaşına rağmen sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Küçük yaşlarda, bir terzinin yanında çırak olarak başlayan ve dağdan toplayıp sattığı odunların parası ile kendisine pantolon diktiren Karaman’ın hikayesi burada başlıyor. Diktirdiği kadife pantolon ile mesleğe olan aşkı artan Karaman, geride bıraktığı 63 yıla rağmen dükkanında halen mesleğini sürdürüyor. 3 çocuğu ve 5 torunu bulunmasına rağmen sabahın ilk ışıklarıyla dükkanını açan emektar terzi, iş hayatında teknolojiyi de yakından takip ettiğini belirtiyor.

İlk sermayesi dağdan topladığı odunlar
“Terziliğe ilk heveslenmenin nedeni, daha ilk çırak girdiğim zamanlar diktirdiğim pantolon” diyen Kahraman, “Bir terzi ustamızın yanına ilk çırak olarak girince, üzerimde yırtık giysiler vardı. Ustama, ‘pantolon dikebilecek misin’ diye sorunca dikeceğini söyledi. Param olmadığı için dağdan 8-10 yük odun taşıdım ve onları sattım. Parayla keten pantolon için kumaş alıp, ustama diktirdim. O pantolonu giyince terzilik mesleğine olan hevesim arttı. Terziliğe başlamam da bu nitelikle oldu, 63 yıldır da devam ediyor” dedi.

“İmkanlar el verirse ölene kadar devam ettireceğim”
Mesleğe çırak olarak ilk başladığında 14 yaşında olduğunu ve farklı yerlerde çalıştıktan sonra askere gittiğini, dönüşte de kendi iş yerini açtığını belirten Kahraman, “O yeni pantolonu giyince terziliğe çok özenmiştim. Kendi kendime bu sanatı ilerletmeye karar verdim. Bu zamana kadar da her zaman yenilikleri takip ettim. Teknolojiyi de mesleğimde çok kullandım, kullanmaya da devam ediyorum. Allah sağlık ve sıhhat verirse, ölene kadar devam ettirmeyi de düşünüyorum. Mesleğimize şu anda, yeni çıraklar yetişmediği için, hemen hemen benimle yaşıt olan ustalar ile devam ediyoruz. Onlardan sonra da sanatkar yetişmiyor. Terzi çok ama sanatkar çok az. İyi ve güzel bir meslek, bu mesleği öldürmemek gerekiyor. Bizden sonra da bu mesleğin yürümesini istiyoruz” diye konuştu.
Kahraman, yıllar önce hevesle başladığı terzilik hayatında 63 seneyi geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, şuana kadar birlikte çalıştığı ustalarla el ele vererek işlerini ileriye taşıdıklarını da söyledi.

PARTNEREn çok onlara yakışıyormuş!En çok onlara yakışıyormuş!
16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı!16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı!
İhlas Koleji öğrencileri Beyoğlu’nda Avrupa’nın izlerini aradıİhlas Koleji öğrencileri Beyoğlu’nda Avrupa’nın izlerini aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu

Sınırda bulunan ceset sayısı 12'ye yükseldi

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! TSK içine sızmışlar

16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı!

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Flaş! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.