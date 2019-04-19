63 yıl önce diktirdiği pantolon, onu yılların terzisi yaptı

Ordu’da, yıllar önce sattığı odunların parasıyla diktirdiği pantolondan heveslenerek terzi olamaya karar veren Muzaffer Karaman, 63 yıldır terzi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Altınordu ilçesinde dükkanı bulunan 73 yaşındaki Muzaffer Karaman, küçük yaşlarda başladığı terzilik mesleğini, ilerleyen yaşına rağmen sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Küçük yaşlarda, bir terzinin yanında çırak olarak başlayan ve dağdan toplayıp sattığı odunların parası ile kendisine pantolon diktiren Karaman’ın hikayesi burada başlıyor. Diktirdiği kadife pantolon ile mesleğe olan aşkı artan Karaman, geride bıraktığı 63 yıla rağmen dükkanında halen mesleğini sürdürüyor. 3 çocuğu ve 5 torunu bulunmasına rağmen sabahın ilk ışıklarıyla dükkanını açan emektar terzi, iş hayatında teknolojiyi de yakından takip ettiğini belirtiyor.

İlk sermayesi dağdan topladığı odunlar

“Terziliğe ilk heveslenmenin nedeni, daha ilk çırak girdiğim zamanlar diktirdiğim pantolon” diyen Kahraman, “Bir terzi ustamızın yanına ilk çırak olarak girince, üzerimde yırtık giysiler vardı. Ustama, ‘pantolon dikebilecek misin’ diye sorunca dikeceğini söyledi. Param olmadığı için dağdan 8-10 yük odun taşıdım ve onları sattım. Parayla keten pantolon için kumaş alıp, ustama diktirdim. O pantolonu giyince terzilik mesleğine olan hevesim arttı. Terziliğe başlamam da bu nitelikle oldu, 63 yıldır da devam ediyor” dedi.