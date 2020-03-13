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63 yıl sonra bir ilk: Tüm dini faaliyetleri durdurdular

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle Mormonlar küresel çaptaki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Kilise, 1957’deki büyük grip salgınından bu yana ilk kez böyle bir yasak kararı aldı.

63 yıl sonra bir ilk: Tüm dini faaliyetleri durdurdular

Merkezi ABD’nin Utah eyaletinde bulunan, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi, yaygın bilinen adıyla Mormonlar, koronavirüs nedeniyle tüm küresel faaliyetlerini askıya aldı.

Karar, Utah Valiliği’nin mecburi kitlesel etkinlikleri en az iki hafta boyunca 100 kişiyle sınırlama tavsiyesinin ardından alındı.

Bunun üzerine dün tüm üyelerine bir mektup gönderen kilise, bir sonraki duyuruya kadar tüm dini faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Mormon Kilisesi, 1957’deki büyük grip salgınından bu yana ilk kez kilise üyelerinin bir faaliyete katılmasını yasakladı.

Kilise daha önce nisan ayının başında yapılması planlanan konferanslarına katılımcı alınmayacağını açıklamıştı.

Dünya genelinde 15 milyondan fazla Mormon olduğu belirtiliyor.

Koronavirüs salgınının Çin’den sonra en çok görüldüğü ülkelerden olan Güney Kore'de de, hastalığın bu denli yayılmasından ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikat sorumlu tutuluyordu.

Virüsün hızla yayıldığı pek çok ülkeden kilise ve camilerde önlemler alındı, ayinler ve ibadetler iptal edildi.

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