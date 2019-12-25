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 63 yıldır şapka dikiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

AKSARAY'da yaşayan Mustafa Mollaoğlu (76), unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 63 yıldır sürdürüyor.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da yaşayan Mustafa Mollaoğlu (76), unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 63 yıldır sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini tutkuyla devam ettiren Mollaoğlu, "Başladığım ilk günkü heyecanla çalışıyorum ve üretmeye devam ediyorum'' dedi.
Mollaoğlu, 13 yaşında çırak olarak başladığı şapkacılık mesleğinde yıllar içinde birçok meslektaşının dükkanlarını kapatmasıyla yalnız kaldı. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdüren Mollaoğlu, küçük atölyesinde dikiş makinesinin başına geçerek şapkaları üretmeye devam etti. Mesleğe küçük yaşta başladığını ifade eden Mollaoğlu, ''İlkokuldan sonra şapka ustası Mehmet Erkol’un yanında İstanbul’a çırak olarak gittim. Askere gidene kadar ustamla beraber okul şapkaları, kep, sivil kasketler ile birçok firmaya şapka ürettik. 1965 yılında Aksaray’a gelerek kendi dükkanımı açtım. Sektörde birçok elaman çalıştırdık. Ama son yıllarda hiçbir usta yetiştiremedik. Bu işi tek başıma sürdürüyorum. Ben öldükten sonra Aksaray'da kimse kalmayacak'' diye konuştu. Mesleğe ilk başladığı yıllarda 8 köşeli şapkaların moda olduğunu ifade eden Mollaoğlu, ''1980 yılından sonra ise düğmeli şapkalar ürettim. Son yıllarda ise spor tarzı şapkaya ağırlık verdik. Yazın ince , kışın ise kalın kumaş tercih ediyorum'' dedi.
AYDA 300 ŞAPKA DİKİYOR
63 yıldır işini severek yaptığını ifade eden Mollaoğlu, ''63 yıldır işimi severek yapıyorum. Başladığım ilk günkü heyecanla çalışıyorum ve üretmeye devam ediyorum. Burada kullandığım tüm ürünleri İstanbul’dan getiriyorum. Kumaşı kesip içinin astarını hazırlayıp, şapkaları dikip satışına da kendim yapıyorum. Ayda ortalama 300 şapka dikiyorum'' diye konuştu.
MESLEĞİ DEVAM ETTİREN KALMADI
Mesleğini devam ettirecek ustaların olmaması nedeniyle üzüldüğünü belirten Mollaoğlu, ''Ürettiğim ürünleri genel olarak perakende satıyorum. Aksaraylı gurbetçi hemşerimiz çok. İzine geldikleri zaman kışın giyecekleri şapkaları, kendileri, eş ve dostlarına götürüyorlar. Bu şekilde de Avrupa’ya çok şapka gönderdik. Niğde, Nevşehir ile Konya’nın Ereğli ilçesinde meslektaşlarım hepsi öldü. Ölenlerin arkasında mesleği devam ettiren de kalmadı. Ben burada tek kaldım. Bugün gözümü kapatsam maalesef bu işi yapacak kimse yok'' dedi.

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