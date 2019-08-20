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63 yıllık traktör sergide

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 'Geçmişten günümüze tarım aletleri' adlı sergi açıldı.

63 yıllık traktör sergide

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 'Geçmişten günümüze tarım aletleri' adlı sergi açıldı. Sergide yer alan, 1956 model bahçe traktörü, ilgi gördü.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri, kentte düzenlenen çeşitli programlarla sürdürülüyor. Etkinlikler kapsamında, Kongre Müzesi bahçesinde 'Geçmişten günümüze tarım aletleri' adlı sergi açıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, protokol üyeleri ve kent sakinleri katıldı. Sergide karasaban, yaban, biçerdöver, düven, yaba, saban, eski traktörler ve çeşitli aletler sergilendi. Serginin açılışında konuşan Vali Ayhan, "Kongremizin 100'üncü yılında tarımdaki 100 yıllık değişimi, alet ve ekipman değişimini görmektir. Sergimizin amacı geçmişimizi yad ederek geleceğe ümitlerle bakabilmektir. Tarımda çok kısa zamanda olağanüstü bir değişim yaşadık. Bu sergiyle tarımda olan değişimi de bir görmüş olacağız" dedi.
Sergide Sivas merkeze bağlı Çelebiler köyünde yaşayan Muzaffer Topbaş'ın (69) getirdiği 1956 model bahçe traktörü dikkat çekti. 63 yıllık traktörü görenler, binerek fotoğraf çektirdi. Traktörün İngiltere yapımı olduğunu söyleyen Topbaş, "Aynı greyder gibi bıçakları ortada bir bahçe motoru. Kompresör ile çalışıyor. Yakıtı ise dizel. Ben kendi bahçemde çok zaman kullandım. Şu anda zehir gibi çalışıyor. Gelip bakıyorlar, beğeniyorlar. Ben de çok memnun oluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

63 yıllık traktör sergide63 yıllık traktör sergide63 yıllık traktör sergide63 yıllık traktör sergide

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