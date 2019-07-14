632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜDİAD) Kahramanmaraş Şubesi ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu'nun organize ettiği şalvar güreşleri, Batıpark Çim Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi. MÜSİAD ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun güreş ağası olduğu müsabakalarda güreşçiler kıran kırana mücadele ortaya koydu.

Renkli görüntülere de sahne olan şampiyona Sami Kervancıoğlu çengele astığı 250 kiloluk Maraş Dondurması ile şov yaptı. Kervancıoğlu, satır ve baltayla kestiği dondurmayı pehlivanlara ve protokole ikram etti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde şehit olanları ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Sami Kervancıoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele adı altında bugün kısa şalvar güreşi yapıyoruz. Bu güreş, Kahramanmaraş için çok önemli çünkü Kahramanmaraş pehlivanlar diyarı. Biz de bugün hep beraber 15 Temmuz mücadelemizi burada Türkiye'ye göstermiş olduk. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz" diye konuştu.