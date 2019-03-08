HABER

"635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık yeni dönemde. Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık" - "Dünyada hava ambulansı, helikopter, uçak ambulansını bütün ülkede ücretsiz sunan, yeri geldiğinde yurt dışına hatta yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme noktasında devrede olan çok önemli bir acil sağlık hizmetlerine sahibiz"

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulans sayısını 635'ten 4 bin 910'a çıkardıklarını belirterek, "Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık." dedi.

Koca, Pınarhisar Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selamlarını Pınarhisar'a getirdiğini söyledi.

Yeni dönemde özellikle 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetini hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Koca, hastaneleri son teknolojilerle donattıklarını ifade etti.

Bakan Koca, Kırklareli'nde yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler vererek, "Özellikle her geçen gün bölgede teknolojik yapısıyla, fiziki alt yapısıyla, branş çeşitliliği ile nitelikli insan kaynağı, mükemmellik merkezleri ve bölgesinde sağlık üssü olabilecek şehir hastaneleri inşa ediyoruz. Bu çerçevede Kırklareli'nin de sağlık üssü olabileceğini ve bunun için çaba göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Kırklareli'nden öte komşu ülkelerden hasta akışının olabileceği mükemmeliyet merkezleri ile özellikli hizmetlerin verilebileceği ve dünyada en ucuz, en nitelikli hizmeti yapma noktasında bir başarımız olduğu sağlık turizmi için önemli merkez olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye'de son 16 yıllık zaman diliminde acil sağlık hizmetlerinde önemli bir mesafe alındığının altını çizen Koca, "635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık yeni dönemde. Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık. Dünyada hava ambulansı, helikopter, uçak ambulansı, bütün ülkede ücretsiz sunan, yeri geldiğinde yurt dışına hatta yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme noktasında devrede olan çok önemli bir acil sağlık hizmetlerine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Törende, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Bakan Koca ve beraberindekiler, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra 3 ambulans ile UMKE araçlarının anahtarlarını şoförlere teslim eden Bakan Koca, ambulansın direksiyonuna geçerek, hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre ambulansın sirenini çaldı.

Bakan Koca ve beraberindekiler, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
GEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanyaGEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanya
Van'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için 'dilek feneri' uçurulduVan'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için 'dilek feneri' uçuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Bakan sağlık

En Çok Okunan Haberler

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.