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635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi

İçişleri Bakanlığınca terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 güvenlik korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.

Kararın, söz konusu korucuların görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlarla yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle alındığı, haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "442 sayılı Köy Kanunu'nun 74 ve devamı maddeleriyle 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen yönetmeliğe istinaden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onayı ile toplam 635 güvenlik korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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