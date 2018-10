635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırılması

İçlerine ihanetçilerin, uyuşturucu tacirlerinin, terör sevicilerinin sızmış olmasının, kendilerini son derece üzdüğünü kaydeden Sözen, hep kahramanlıkları ile gündeme gelen, bin 800 şehit vermiş bir camianın mensuplarının bu şekilde gündeme gelmesinin vatanını, bayrağını seven bütün dava arkadaşlarını yaraladığını bildirdi.

Sözen, şöyle devam etti:

"Bu ihanetçilerle beraber göreve gittiğimizde her an sırtımızdan vurulma ile karşı karşıya kalabilirdik. Bu anlamda büyük bir cesaret örneği göstererek bu tarihi kararı alan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'a teşekkür ederiz. Çünkü bu ihanetçiler içimize sızması bir iki günlük, birkaç aylık bir mesele değildir. Zaman zaman bu yönde aldığımız duyumlar ve delilleri sunmamıza rağmen maalesef bu hainler yıllarca birileri tarafından korunmuşlardır. Bu hainlerin aramıza nasıl sızdığı, kimler tarafından alındığı, bugüne kadar nasıl korunduğu her yönüyle araştırılmalıdır. Bu konunun sorumlusu kim veya kimler ise muhakkak hakettiği cezayı almalılar."

Korucu alımında dost ahbap ilişkilerinin yaşandığını, bölgedeki birçok siyasetçinin korucu alımına müdahale ettiğini, bazı kişi veya kişilerin bu olaylardan rant elde ettiğini duyduklarını aktaran Sözen, bu tür davranışların son derece tehlikeli ve yanlış davranışlar olduğunu vurguladı.

Sözen, koruculuk mesleğinin tıpkı diğer güvenlik güçlerinin olduğu gibi hassas bir meslek olduğuna dikkati çekerek, terörle mücadele etmek için alınan kişilerin dostluğa, hatıra binaen alınmaması gerektiğini vurguladı.