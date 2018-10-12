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635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: - "İçimize sızmış hainlerin belirlenmesi ve görevlerinden uzaklaştırılmaları camiamızın hayrına olmuştur"

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "İçimize sızmış hainlerin belirlenmesi ve görevlerinden uzaklaştırılmaları camiamızın hayrına olmuştur." dedi.

Sözen, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 635 güvenlik korucusunun terör bağlantısı, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları gerekçeleriyle görevden uzaklaştırılmasını, doğru ve yerinde bir karar olarak gördüklerini ve kararı desteklediklerini belirtti.

İçlerine ihanetçilerin, uyuşturucu tacirlerinin, terör sevicilerinin sızmış olmasının, kendilerini son derece üzdüğünü kaydeden Sözen, hep kahramanlıkları ile gündeme gelen, bin 800 şehit vermiş bir camianın mensuplarının bu şekilde gündeme gelmesinin vatanını, bayrağını seven bütün dava arkadaşlarını yaraladığını bildirdi.

"İçimize sızmış hainlerin belirlenmesi ve görevlerinden uzaklaştırılmaları camiamızın hayrına olmuştur. Camiamızın geleceği ve hak ettiği değere kavuşması açısından son derece önem arz etmektedir." ifadelerine yer veren Sözen, güvenlik gibi hassas bir işte ihanetçilerin barınmamasının gerektiğini aktardı.

Sözen, şöyle devam etti:

"Bu ihanetçilerle beraber göreve gittiğimizde her an sırtımızdan vurulma ile karşı karşıya kalabilirdik. Bu anlamda büyük bir cesaret örneği göstererek bu tarihi kararı alan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'a teşekkür ederiz. Çünkü bu ihanetçiler içimize sızması bir iki günlük, birkaç aylık bir mesele değildir. Zaman zaman bu yönde aldığımız duyumlar ve delilleri sunmamıza rağmen maalesef bu hainler yıllarca birileri tarafından korunmuşlardır. Bu hainlerin aramıza nasıl sızdığı, kimler tarafından alındığı, bugüne kadar nasıl korunduğu her yönüyle araştırılmalıdır. Bu konunun sorumlusu kim veya kimler ise muhakkak hakettiği cezayı almalılar."

Korucu alımında dost ahbap ilişkilerinin yaşandığını, bölgedeki birçok siyasetçinin korucu alımına müdahale ettiğini, bazı kişi veya kişilerin bu olaylardan rant elde ettiğini duyduklarını aktaran Sözen, bu tür davranışların son derece tehlikeli ve yanlış davranışlar olduğunu vurguladı.

Sözen, koruculuk mesleğinin tıpkı diğer güvenlik güçlerinin olduğu gibi hassas bir meslek olduğuna dikkati çekerek, terörle mücadele etmek için alınan kişilerin dostluğa, hatıra binaen alınmaması gerektiğini vurguladı.

- "Bütün korucuları suçlu göstermeye çalışmak son derece tehlikeli ve yanlıştır"

Geçmiş dönemlerde korucular alınırken hiçbir şekilde güvenlik soruşturmasından dahi geçmediklerini ifade eden Sözen, şunları kaydetti:

"Geçmişte PKK'dan ayrılıp itirafçı olanların dahi korucu yapıldığını biliyoruz. Bunlar son derece yanlış adımlardır. Bizim devlet büyüklerimizden beklentimiz içimizdeki bütün çürük elmaları ayıklamalarıdır. Bundan sonra alınacak korucuların devlet memurları gibi muhakkak güvenlik soruşturmalarının yapılarak alınmalarını rica ediyoruz. Her camiada olduğu gibi camiamıza arzu etmediğimiz halde yanlış kişiler girmiş olabilir. Bunu fırsat bilip vurun abalıya mantığı ile bütün korucuları suçlu göstermeye çalışmak son derece tehlikeli ve yanlıştır. Bu tür yaklaşımlar camiasından bin 800 şehit ve 3 bin üzerinde gazi vermiş bir camiaya yapılacak en büyük hakarettir. FETÖ'den cezaevinde yatan generallerin, subayların olması, emniyet teşkilatından, yargı camiasından binlerce kişinin cezaevinde olması, diğer kurumlardan binlerce kişinin FETÖ'den ihraç edilmesi camialardaki diğer kişileri nasıl töhmet altında bırakmıyorsa, hiç kimsenin bütün korucuları töhmet altında bırakmaya, hepsini terörist gibi göstermeye hakkı yoktur."

Sözen, korucu camiasının yıllarca terörle mücadeledeki kahramanlıkları ile çok büyük katkılar sağladığını, sağlamaya devam ettiğini kaydederek, "Korucuya vurmak için fırsat kollayan korucu düşmanlarını bu olaydan dolayı koruculara hakaret etmesine, onları töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyeceğiz. Yanlış kişiler cezasını bulur, camiamızın geri kalanı vatana hizmet yoluna kaldığı yerden görevine devam edecektir." diye konuştu.

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- Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu G Diyarbakır güvenlik korucusu

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