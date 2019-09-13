HABER

63’lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 23:38 | Son Güncelleme

Bilecik’te savcılık talimatı ile gözaltına alınan sahte üfürükçü hoca, genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Soğuksu Mahallesi’nde ikamet eden 63 yaşındaki emekli imam Mustafa Ö., 21 yaşındaki H.Ç.

63’lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı

Bilecik’te savcılık talimatı ile gözaltına alınan sahte üfürükçü hoca, genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Soğuksu Mahallesi’nde ikamet eden 63 yaşındaki emekli imam Mustafa Ö., 21 yaşındaki H.Ç. isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Mustafa Ö., dün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorgusunun ardından bugün polis nezaretinde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mustafa Ö., tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Mustafa Ö.’nün hocalarda çare arayan vatandaşları okumasının yanı sıra muska yazdığı da iddia edildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda muska ele geçirildiği öğrenildi. H.Ç.’nin uyku sorunu olduğu için Mustafa Ö.’nün evine gittiği öğrenildi.

63’lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı

63’lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındıHDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı
Kıbrıscık'ta orman yangınıKıbrıscık'ta orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.