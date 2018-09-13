HABER

64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' kaldı (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'na 1994 yılında 'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan sadece biri hayatta kaldı.

64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' kaldı (Tekrar)

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'na 1994 yılında 'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan sadece biri hayatta kaldı. Barınağın ey yaşlısı olan 34 yaşındaki 'Brütüs' adlı ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'Ayılara özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçen süre içersinde bu ayılardan 63'ü telef olurken, sadece 'Brütüs' kaldı. Şu an barınakta bulunun 80 ayının en yaşlısı olan 34 yaşındaki 'Brütüs'ün 150 kilo ağırlığında olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Azizcan Sezer, 'Brütüs'ün hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını belirtti. Azizcan Sezer, Brütüs ve diğer ayıların yiyecek ihtiyaçlarını Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nce hazırlanan mevsimlik listeye göre hazırlandığını, ayıların sağlıklarına ise özel olarak önem verdiklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' kaldı (Tekrar)64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' kaldı (Tekrar)64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' kaldı (Tekrar)64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' kaldı (Tekrar)

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
Genelkurmay'dan Sakarya Zaferi'nin 97'inci yılında Atatürk sürpriziGenelkurmay'dan Sakarya Zaferi'nin 97'inci yılında Atatürk sürprizi
Şaka yaparken yaktıŞaka yaparken yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

5 MİLYON DEVRETTİ! 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu

5 MİLYON DEVRETTİ! 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürükler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürükler

Genelkurmay'dan Sakarya Zaferi'nin 97'inci yılında Atatürk sürprizi

Genelkurmay'dan Sakarya Zaferi'nin 97'inci yılında Atatürk sürprizi

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.