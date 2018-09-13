64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' kaldı (Tekrar)

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'na 1994 yılında 'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan sadece biri hayatta kaldı. Barınağın ey yaşlısı olan 34 yaşındaki 'Brütüs' adlı ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'Ayılara özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçen süre içersinde bu ayılardan 63'ü telef olurken, sadece 'Brütüs' kaldı. Şu an barınakta bulunun 80 ayının en yaşlısı olan 34 yaşındaki 'Brütüs'ün 150 kilo ağırlığında olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Azizcan Sezer, 'Brütüs'ün hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını belirtti. Azizcan Sezer, Brütüs ve diğer ayıların yiyecek ihtiyaçlarını Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nce hazırlanan mevsimlik listeye göre hazırlandığını, ayıların sağlıklarına ise özel olarak önem verdiklerini ifade etti.
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