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64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaklaşık 7 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan ve yeniden yapılması için bir inşaat firmasıyla anlaşan 64 hane halkı, toplam 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı.

Eskişehir’de yaklaşık 7 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan ve yeniden yapılması için bir inşaat firmasıyla anlaşan 64 hane halkı, toplam 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı. İkamet sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan 64 haneli Övünç Sitesi, 2013 yılında kentsel dönüşüm kararı alınarak 2014 yılında yıkıldı. Ardından site yöneticisi binanın tekrar yapılması için bir firma bulduğunu söyleyerek ev sahiplerini ikna etti. Evleri yıkılan vatandaşlar da inşaat firmasıyla tekrar binalarının yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Daha sonra bina yöneticisi belirlenen katta bina yapılamayacağını ve bu konuda Ankara’dan bazı yerlere rüşvet verilmesi gerektiğini söyleyerek site sakinlerinden para istedi. Ev sahipleri de yöneticiye toplamda 2 milyon 300 bin lira para verdi. Olayın üstünden yıllar geçmesine rağmen mağdur site sakinleri o gün bu gündür inşaat firmasından ve inşaat firmasıyla kendilerini tanıştıran yöneticiden haber alamıyor.
"2 milyon 300 bin lira verilmiştir"
Konuyla ilgili bir araya gelen mağdurlar, ellerindeki dövizlerle yetkililerden yardım istedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan mağdur vatandaşlar adına konuşan Sultan Güney, yöneticiye toplam 2 milyon 300 bin lira verdiklerini söyledi. Güney, "Bizler 64 daireli Övünç Sitesi sakinleriyiz. 4 bloklu sitemiz kentsel dönüşüm kararı alınıp, 2014 Mayıs ayında yıkılmıştır. Hemen akabinde tekrar inşaat için derhal çeşitli girişimlerde bulunulmuş, sonunda iş yeri üstü 8 kat sözü veren bir firma ile anlaşılmıştır. Site sakinleri olarak apartman yöneticisinin telkinleri sonucu dairelerimizi daha az paraya mal edebilmek için yöneticimize kat maliklerinden toplanan 2 milyon 300 bin lira verilmiştir. Fakat bu paradan eser yok. 2013 yılından beri 11 kat maliki arkadaşımızı vefatları üzerine kaybettik. Her geçen gün hissedarlarımız artmakta, onları toparlamak imkansız hale gelmektedir. 5,5 yıldan bu tarafa gerek mirasçıları gerekse kat maliklerini ortak noktada buluşturamadığımız için maalesef hiçbir adım atılamamıştır. 64 kat malikinden 54 kat maliki emekli aylığı ile geçinmeye çalışan emekçilerdir. Bunun göz önünde bulundurularak iş yeri üstü 8 kat verilerek tüm kat maliklerimize dairelerin inşası için devlet büyüklerimizden acil olarak yardım bekliyoruz" diye konuştu.
"7 senedir bu evin mağduruyuz"
Mağdurlardan Nurlife Güney de, "Biz 7 senedir bu evin mağduruyuz. Bizi bir şekilde kandırdılar. Evimizin hemen yapılacağını söylediler. Başka problemler çıktı sonra bir inşaat firmasına verdiler. Firma başlayacağız diye bizlerden 70’er bin lira para talep etti. 40 kişi bu parayı verdi. Bizim 7 senedir ne inşaatımız var, ne de evimiz var. Hepimiz mağduruz" dedi.
"Komşularımızdan 11 arkadaşımız vefat etti"
Evleri yıkıldıktan bugüne kadar 11 komşusunun hayatını kaybettiğini aktaran Firdevs Tongu, "Dışarıda kaldık. 11 arkadaşımız vefat etti komşularımızdan. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Devletimizin bize yardım etmesini istiyoruz. Allah rızası için bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı.
Son olarak Gönül Güney ise yetkililerden yardım beklediklerini belirterek şunları söyledi;
"Ben 170 bin lira para çektim, kredi çekim. Ben ev paramı ve kiramı dahi ödeyemiyorum. Kredi ödemekten para alamıyorum. Devletimiz bize yardım etsin."

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı

64 hane sakini 2 milyon 300 bin lira dolandırıldı
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