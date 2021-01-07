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64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64

07.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64

Araç plaka kodları, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kullanılan trafik işaretlerinden biridir. Araçların ön ve arka kısımlarına konumlandırılan küçük bir tabeladan ibaret olan plakalar, araçla ilgili bilgilere kolay bir biçimde erişilmesini sağlar. Ülkemizde 81 il için 81 adet plaka kodu vardır. Peki 64 nerenin plakası olarak geçer? 64 nerenin plakası? İşte detaylar...

Araç üzerinde yer alan plaka sayesinde aracın sorumlusunun kim olduğu ya da trafikte çıkabilir durumda olup olmadığı gibi çeşitli bilgilere ulaşılabilir. Buna uygun olarak yetkili birimler, plaka kodu üzerinden aracınız hakkındaki bu türden bilgilere kolaylıkla erişerek gerekli işlemleri gerçekleştirebilir. Bu nedenle plaka kodu açıkça görülebilecek bir şekilde araca konumlandırılır. Dünya ülkelerinde kullanılan farklı plaka sistemleri vardır, bu nedenle plaka üzerindeki rakam ve harf kombinasyonları dünyanın farklı yerlerinde başka anlamlara gelir. Türkiye'de kullanılan plaka sistemine göre plaka kodunun başındaki iki rakam, aracın il plaka kodunu gösterir. 01'den 67'ye kadar olan il plaka kodları alfabetik bir düzene sahipken 68'den 81'e kadar olan plaka kodları illerin il statüsü kazanma tarihine göre sıralanır. Yazımızın devamını inceleyerek "64 plakası hangi il için kullanılır? 64 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

64 Nerenin Plaka Kodu?

64 araç plakası Uşak ilimize aittir. Uşak iline bağlı olan araçlar 64 plaka imi taşır. Uşak'tan bir önce gelen plaka kodu olan 63 ise Şanlıurfa iline aittir. Benzer bir biçimde, bir sonraki plaka kodu olan 65 de Van ilini gösterir. Uşak iline bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını öğrenmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Uşak Merkez İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Uşak merkez ilçesine ait olan plakalar "AC, AZ, DA, DZ, K, KA, KZ, M, S, T, LA, LZ ve Y" harfleriyle başlar.

64 AC - AZ 001 ile 999
64 DA - DZ 001 ile 999
64 K 0001 ile 9999
64 KA - KZ 001 ile 999
64 M 0001 ile 9999
64 S 0001 ile 9999
64 T 0001 ile 9999
64 LA - LZ 001 ile 999
64 Y 0001 ile 1000

Uşak Eşme İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Uşak Eşme ilçesine bağlı plakalar "EA, T ve Y" harfleriyle başlar.

64 EA - EZ 001 ile 999
64 T 3001 ile 4000
64 Y 3001 ile 4000

Uşak Ulubey İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Uşak Ulubey ilçesine bağlı olan plakaların başlangıcında "HA, HZ, T ve Y" harfleri bulunur.

64 HA - HZ 001 ile 999
64 T 4001 ile 5000
64 Y 4001 ile 5000

Uşak Sivaslı İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Uşak Sivaslı ilçesine kayıtlı olan plakaların başlangıcında "S, SA, T, ve Y" harfleri vardır.

64 SA 001 ile 999
64 S 1001 ile 2000
64 S 5001 ile 6000
64 T 1001 ile 2000
64 T 5001 ile 6000
64 Y 1001 ile 2000
64 Y 5001 ile 6000

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