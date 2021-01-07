64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64

Araç üzerinde yer alan plaka sayesinde aracın sorumlusunun kim olduğu ya da trafikte çıkabilir durumda olup olmadığı gibi çeşitli bilgilere ulaşılabilir. Buna uygun olarak yetkili birimler, plaka kodu üzerinden aracınız hakkındaki bu türden bilgilere kolaylıkla erişerek gerekli işlemleri gerçekleştirebilir. Bu nedenle plaka kodu açıkça görülebilecek bir şekilde araca konumlandırılır. Dünya ülkelerinde kullanılan farklı plaka sistemleri vardır, bu nedenle plaka üzerindeki rakam ve harf kombinasyonları dünyanın farklı yerlerinde başka anlamlara gelir. Türkiye'de kullanılan plaka sistemine göre plaka kodunun başındaki iki rakam, aracın il plaka kodunu gösterir. 01'den 67'ye kadar olan il plaka kodları alfabetik bir düzene sahipken 68'den 81'e kadar olan plaka kodları illerin il statüsü kazanma tarihine göre sıralanır. Yazımızın devamını inceleyerek "64 plakası hangi il için kullanılır? 64 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

64 Nerenin Plaka Kodu?

64 araç plakası Uşak ilimize aittir. Uşak iline bağlı olan araçlar 64 plaka imi taşır. Uşak'tan bir önce gelen plaka kodu olan 63 ise Şanlıurfa iline aittir. Benzer bir biçimde, bir sonraki plaka kodu olan 65 de Van ilini gösterir. Uşak iline bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını öğrenmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.