HABER

64 ülkeden diplomat adayı TİKA'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

64 ülkeden diplomat adayı TİKA'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı kapsamında Ankara'da bulunan 64 ülkeden diplomat adayı TİKA'yı ziyaret etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun tarafından kurumun konferans salonunda ağırlanan konuklara, Başkanlığın faaliyetleri ve Türkiye'nin vizyonuna ilişkin video izletildi.

- Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı

Program, adayların diplomasi mesleğinin gerektirdiği yetenekleri geliştirmelerini ve onları güncel Türk dış politikası ile uluslararası sorunlara ilişkin olarak bilgilendirmeyi amaçlıyor.

1 Nisan'da başlayan programın sertifika töreni 12 Nisan'da yapılacak.

Ankara’daki eğitimlerin yanı sıra Çorum-Hattuşaş, Nevşehir-Kapadokya, Konya, Antalya ve İstanbul'da çeşitli tarihi ve kültürel mekanlara ziyaretleri de kapsayan program, 21 Nisan'da sona erecek.

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
Türk Polis Teşkilatı 174 yaşındaTürk Polis Teşkilatı 174 yaşında
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümüTürk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rahman Nurdun TİKA Başkan Yardımcısı Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.