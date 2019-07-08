HABER

64 yaşında ehliyet sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Dudu Yılmaz, girdiği yazılı sınavından başarı ile çıktı.

64 yaşında ehliyet sahibi oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Dudu Yılmaz, girdiği yazılı sınavından başarı ile çıktı. Uygulamalı direksiyon sınavında zorlanan Yılmaz, son hakkında başarılı oldu.
Komşularının 50 yaşından sonra ehliyet aldığını duyan Dudu Yılmaz da ehliyet almaya karar verdi. Sürücü Kursu’na kaydını yaptıran ve dersleri aksatmayan Yılmaz ilk teorik sınavdan 84 puan aldı. Direksiyon sınavına hak kazanan Yılmaz’a sürücü kursu yetkilileri yoğun bir program uyguladı. İlk sınavlarda başarılı olamayan Yılmaz son hakkında hatasız sürüşü ile ehliyeti almaya hak kazandı.
Yılmaz, “Çevremdekilerin ehliyet aldıklarını duyunca heyecanlandım, yıllardır çok istediğim bir şeydi, fakat cesaret edemiyordum. Arkadaşlarımın da teşvikiyle kursa yazıldım. Yazılı sınavda zorlanmadım, araç kullanmayı hiç bilmiyordum, direksiyon biraz zorladı. İlk sınavlarda bazı hatalar yaptım, sınava girdikçe tecrübem de arttı, sürüşüm pekişti. Son hakkımda hocalar hatasız sürdüğümü söylediler, çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Kurs yetkilisi Güray Öztahtalı da, “Dudu abla çok istekliydi, yoğun bir direksiyon programı uyguladık, sınav heyecanı ile ufak tefek hatalar yapıyordu, Son sınavda hatasız sürdü. Kendisini kutluyor, kazasız belasız sürüşler temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

64 yaşında ehliyet sahibi oldu

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıtBilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt
Arılar onu sokmuyorArılar onu sokmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Esenyurt'ta çalışmalar sırasında yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!

Esenyurt'ta yol çöktü!

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı

Freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı!

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği!

ODTÜ'de arbede!

Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.