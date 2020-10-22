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64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu bacak dekolteli poz

22.10.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu bacak dekolteli poz

Menajerimi Ara dizisinde rol alan 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bir dergiye verdiği bacak dekolteli pozuyla genç kızlara meydan okudu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Peride Şener rolünü oynayan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, diğer başrol oyuncuları Canan Ergüder, Barış Falay ve Fatih Artman, ALEM dergisine kapak oldu.

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POZUNA ÖVGÜ YAĞDI

64 yaşındaki Şamlıoğlu'nun derin yaka ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Cesur pozunu "Keyifli bir çekimdi" notuyla Instagram hesabından paylaşan usta isme yorum ve beğeni yağdı.Deniz Çakır, Gülse Birsel, Serra Yılmaz ve Zerrin Tekindor, meslektaşlarının bacak dekolteli pozuna övgü dolu yorumlar yaptı.

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