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  4. 64 yaşındaki şair Latife teyze 25 kişiye rakip oldu

64 yaşındaki şair Latife teyze 25 kişiye rakip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Sivas’ın Çongar köyünde yaşayan 64 yaşındaki Latife Çevik, okuma yazma bilmemesine rağmen köyde düzenlenen şiir yarışmasında 25 kişiye karşı rakip oldu.Çongar köyünde düzenlenen 2.

Sivas’ın Çongar köyünde yaşayan 64 yaşındaki Latife Çevik, okuma yazma bilmemesine rağmen köyde düzenlenen şiir yarışmasında 25 kişiye karşı rakip oldu.
Çongar köyünde düzenlenen 2. Aşık Perişani Baba Şiir Yarışması’na bu yıl köyde yaşayan 26 yarışmacı katılıyor. Yarışmaya katılanlar içerisinde en dikkat çeken isim ise okuma yazma bilmeyen 64 yaşındaki Latife Çevik oldu. Çevik, aklında derlediği şiirleri ev ve ahırdaki işlerinden arta kalan zamanlarda çocuklarına yazdırıyor. Çocuklarına yazdırdığı şiirler ile yarışmaya katılan Çevik, 4 kadın ve 21 erkek yarışmacı karşısında kendine güvendiğini belirtti.
5 çocuk annesi olan Çevik, okuma yazma bilmediği için şiirlerini çocuklarına yazdırdığını söyledi. Çevik, “Bin tane hindi aldık. Daha sonra günlük 100 tane ölmeye başladı. Biz de ahırda uyumaya başladık. Aklıma da bir şeyler geldi, ben de bununla ilgili bir şiir söylemeye başladım. Daha sonra bu söylediklerimi yazmaya başladık. Aklıma geldikçe, içimden geldikçe söylüyorum. Bazılarını aklımda tutuyorum, bazılarını oğluma yazdırıyorum. Benim okumuşluğum yok. Köyde şiir yarışması vardı bende aklıma geleni söyleyeyim dedim, ben de katıldım. Köyde benden başka katılan kadınlar da var, benden üstünleri de olabilir. Kendime biraz güveniyorum. Keşke okumuşluğum da olsaydı. Ben söylüyorum, oğlum şiirlerimi yazıyor. Boş zamanlarımda, uykum gelmediği zaman, aklıma geldikçe, çocuklarım gurbete gittikçe hüzünleniyorum ve şiir yazıyorum“ dedi.
Şiir yarışmasını düzenleyen Turan Kaya Demirci, yarışma duyurusunun yapılmasının ardından okuma yazma bilmeyen insanların yarışmaya katılmak istemelerinin kendisini şaşırttığını söyledi. Demirci, “2010 yılında düzenlediğimiz şiir yarışmasının bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bayağı da uzun bir zaman oldu. Önceki şiir yarışmamızı kitap haline getirdik. Bu yıl köyümüzde ikinci defa şiir yarışması düzenliyoruz. İkincisini organize ettiğimiz şiir yarışması 18 Ocak’ta kent merkezinde yapılacak. Şuan 26 katılımcımız var. Yarışmaya katılımların 30’un üzerinde olacağını düşünüyoruz. Yarışmaya şuan itibarıyla 5 kadın katılıyor. İşin ilginç yanı da yarışma duyurusu yaptıktan sonra okuma yazma bilmeyen nenelerimizin, annelerimizin de şiir yazdığını öğrenmek oldu. Okuma yazma bilmeyenler söylüyor, çocukları şiirlerini yazıyor. Bunları da ortaya çıkarmış olduk. Kadınlar ahırdaki, bahçedeki işlerini hallettikten sonra şiirlerini yazıyorlar. Boş zamanlarını güzel aktiviteler ile değerlendiriyorlar“ diye konuştu.
Şiir yarışması için hazırlıklarını sürdüren diğer yarışmacılar ise, yarışmayı kazanma konusunda iddialı olduklarını söylediler.

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