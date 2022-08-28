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64 yaşındaki Sharon Stone bikinisiyle ayna karşısında

28.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'lı yılların fenomen oyuncusu Sharon Stone, 60'lı yaşlarında çöpçatanlık uygulamasına girmesiyle olay olmuştu. Efsane oyuncu şimdi de bikinili pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

64 yaşındaki Sharon Stone bikinisiyle ayna karşısında

Temel İçgüdü filmindeki sahnesiyle hafızalara kazınan oyuncu Sharon Stone sosyal medyayı salladı. Bir süre önce çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme gelen güzel oyuncu internette gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklerle tanıştığını söylemişti.

64 yaşındaki ünlü isim bu sefer de modaya uydu ve evde bikilini ayna karşısına geçip fiziğini sergiledi.

Ekran Alıntısı

Stone yaptığı paylaşıma ise "Neden yaz bittiğinde hep forma giriyorum?" notunu düştü.

Efsane oyuncuya "Hâlâ çok güzelsin" yorumları yağdı.

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Sharon Stone Oyuncu yaşında
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