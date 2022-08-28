64 yaşındaki Sharon Stone bikinisiyle ayna karşısında

Temel İçgüdü filmindeki sahnesiyle hafızalara kazınan oyuncu Sharon Stone sosyal medyayı salladı. Bir süre önce çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme gelen güzel oyuncu internette gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklerle tanıştığını söylemişti.

64 yaşındaki ünlü isim bu sefer de modaya uydu ve evde bikilini ayna karşısına geçip fiziğini sergiledi.

Stone yaptığı paylaşıma ise "Neden yaz bittiğinde hep forma giriyorum?" notunu düştü.

Efsane oyuncuya "Hâlâ çok güzelsin" yorumları yağdı.



