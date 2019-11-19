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64 yıllık fotoğrafçının iş yeri müze gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde baba mesleği fotoğrafçılığı 64 yıldır teknolojiye de ayak uydurarak sürdüren Orhan Saatçioğlu (79), eski fotoğrafları ve fotoğraf makinelerini müze haline getirdiği iş yerinde sergiliyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde baba mesleği fotoğrafçılığı 64 yıldır teknolojiye de ayak uydurarak sürdüren Orhan Saatçioğlu (79), eski fotoğrafları ve fotoğraf makinelerini müze haline getirdiği iş yerinde sergiliyor.
Keşan'da 1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından kurulan fotoğraf stüdyosunda 64 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini devam ettiriyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurduğunu söyleyen Orhan Saatçioğlu, "Keşan'da çok eski esnafız. Müessesemiz oldukça saygındır. Zamanla teknoloji gelişti, ben de teknolojiyi öğrenmek zorunda kaldım. Şu an teknolojiyi kullanıyorum. Burası fotoğrafçıdan ziyade bir müze. Burada kimin istersen fotoğrafını görürsün. Ben de burada müzenin müdürü olarak duruyorum" dedi.
'TEKNOLOJİK MAKİNELERİ DE ÖĞRENDİM'
Dünyaya bir daha gelse yine fotoğrafçı olmak istediğini ifade eden Saatçioğlu, "Sağ olduğum müddetçe bu işe devam edeceğim. Yeter ki sağlığım iyi olsun. Baba mesleği olunca merak ediyorsunuz. Babam da bu mesleği 1920'li yıllarda Keşan'a yerleşen bir Yunandan öğrenmiş. Babam işi öğrendikten sonra İstanbul'dan 1894 yapımı siyah-beyaz bir fotoğraf makinesi alarak, bu iş yerini açmış. Daha önce fotoğraflar siyah-beyazdı. Ben siyah-beyazın profesörüyüm. Ama teknolojik açıdan da iddialıyım. Teknolojik makineleri de öğrendim" diye konuştu.
Orhan Saatçioğlu, akıllı telefonlarda kamera teknolojisindeki gelişmelerin fotoğrafçılık sektörünü de etkilediğini kaydederek, mesleğe olan ilginin azaldığını söyledi.
125 YILLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ İLGİ GÖRÜYOR
Orhan Saatçioğlu, iş yerinde çok sayıda fotoğrafın yanı sıra babasına ait 1894 yapımı siyah-beyaz körüklü fotoğraf makinesi ile geçmişte kullandığı fotoğrafçılık malzemelerini de sergiliyor.

FOTOĞRAFLI

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