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64 yıllık fotoğrafçının iş yeri müze gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:27 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde baba mesleği fotoğrafçılığı 64 yıldır teknolojiye de ayak uydurarak sürdüren Orhan Saatçioğlu (79), eski fotoğrafları ve fotoğraf makinelerini müze haline getirdiği işyerinde sergiliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde baba mesleği fotoğrafçılığı 64 yıldır teknolojiye de ayak uydurarak sürdüren Orhan Saatçioğlu (79), eski fotoğrafları ve fotoğraf makinelerini müze haline getirdiği işyerinde sergiliyor.
Keşan'da 1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından kurulan fotoğraf stüdyosunda küçük yaşlardan bu yana 64 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu, gelişen teknolojiye ayak uydurarak, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini devam ettiriyor.
'BURASI FOTOĞRAFÇIDAN ZİYADE BİR MÜZE'
Orhan Saatçioğlu, küçük yaşlarda başladığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettirmeye çalıştığını belirterek, Keşan'da çok eski esnafız. Müessesemiz oldukça saygındır. Zamanla teknoloji gelişti, bende teknolojiyi öğrenmek zorunda kaldım. Şu an teknolojiyi kullanıyorum. Burası fotoğrafçıdan ziyade bir müze. Burada kimin istersen fotoğrafını görürsün. Bende burada müzenin müdürü olarak duruyorum dedi.
'TEKNOLOJİK MAKİNELERİ DE ÖĞRENDİM'
Dünyaya bir daha gelse yine fotoğrafçı olmak istediğini ifade eden Saatçioğlu, Sağ olduğum müddetçe bu işe devam edeceğim. Yeter ki sağlığım iyi olsun. Baba mesleği olunca merak ediyorsunuz. Babam da bu mesleği 1920'li yıllarda Keşan'a yerleşen bir Yunanistanlıdan öğrenmiş. Babam işi öğrendikten sonra İstanbul'dan 1894 yapımı siyah-beyaz bir fotoğraf makinesi alarak, bu işyerini açmış. Daha önce fotoğraflar siyah-beyazdı. Ben siyah-beyazın profesörüyüm. Ama teknolojik açıdan da iddialıyım. Teknolojik makineleri de öğrendim diye konuştu.
Orhan Saatçioğlu, akıllı telefonlarda kamera teknolojisindeki gelişmelerin fotoğrafçılık sektörünü de etkilediğini kaydederek, mesleğe olan ilginin azaldığını söyledi.
125 YILLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ İLGİ ÇEKİYOR
Orhan Saatçioğlu, işyerinde çok sayıda fotoğrafın yanı sıra babasına ait 1894 yapımı siyah-beyaz körüklü fotoğraf makinesi ile geçmişte kullandığı fotoğrafçılık malzemelerini de sergiliyor.

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