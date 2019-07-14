HABER

644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Binlerce adayın gireceği KPSS 2019 başladı.

644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı

Binlerce adayın gireceği KPSS 2019 başladı. 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa olmak üzere 95 sınav merkezinde sınava giren adayların en büyük hayali atanmak.
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15’te başladı. A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılıyor. KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS sınavı öncesi adaylar okulların önünde kalabalık oluşturdu. Bazı adaylar anne ve babasıyla gelirken bazı adaylar eşleri bazıları da bebekleriyle sınavın yapılacağı merkeze geldi.

“Atandıktan sonra bile hemen atanmış olmuyorsunuz”
Sınavın saat 10.15’te başlayan ‘Genel Kültür’ ve ‘Genel Yetenek’ten oluşan sabah oturumu öncesi bazı adaylar da KPSS ile ilgili hedefleri ve hazırlık süreçleri hakkında konuştu. Önceki yıllarda atanamadığı için ücretli öğretmenlik yapan Sibel Karaosmanoğlu, “Ben öğretmenim, ücretli öğretmenlik yapıyorum. Aslında bu sene çok sıkı bir çalışma yapamadım, çok sıkı bir çalışma gerektiriyor. Şu an şansımı denemek için giriyorum zor bir sınav. Maalesef sistem olarak da çok değiştirildiği için baya zorlaştırıldı. Hedefim atanmak, okul öncesi eğitimi mezunuyum aynı zamanda senelerdir özel eğitim alanına geçtim” dedi.

“Emekli olacak bir öğretmen yaşına gelmiş olacaktı”
Eşinin gireceğini sınava bebeği ile beraber gelen Turgay Baş da eşinin 2005 yılından bu yana atama beklediğini söyledi. Eşi Aygün Baş’ın emekli olma yaşında halen sınava girdiğini ifade eden Turgay Baş şu ifadelerini kullandı:
"Eşimi getirdim, 2005 yılından beri atanmak için uğraşıyor her yıl çalışıyor. Bu süreçte soruların çalınması, sınavlara olan güvensizlik nedeniyle şu anki durumda ilk azmi yok. İlk şevki ve heyecanı da yok. Bu sene de bir ümit. Şu an mezun olduğu gün atanmış olsa neredeyse emekli olacak bir öğretmen yaşına gelmiş olacaktı.”
KPSS’nin ‘Genel Kültür’ ve ‘Genel Yetenek’ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumunda ise 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı

644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar! Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!
Köylerini yeniden inşa ettilerKöylerini yeniden inşa ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını

Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.