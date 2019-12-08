HABER

648 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında 248 litresi satışa hazır 400 litresi ise yapım aşamasında olmak üzere 648 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis Ö.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Kaçak içkiler ise imha edildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttıDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttı
Deplasmana gitmek için destek bekliyorlarDeplasmana gitmek için destek bekliyorlar
Bebeklerle değil arabalarla oynuyordu; hayallerinin peşinde koşuyorBebeklerle değil arabalarla oynuyordu; hayallerinin peşinde koşuyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a övgü dolu sözler!

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.