65/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Bir araç sürücüsünün araçta taşıma sırının üstünde yolcu bulundurmaması gerekir. Aksi takdirde hem araçtaki yolcular ve sürücü hem de diğer sürücüler tehlike altına girer. Çünkü her bir aracın yolcu taşıma kapasitesi bellidir. Bu kapasite aşıldığı takdirde ise kazalara zemin hazırlanmış olur. Dolayısıyla söz konusu kuralı ihlal eden kişilere 65/1-a trafik cezası tatbik edilir. 65/1-a trafik cezasının uygulandığı kişiler de bu trafik cezasının güncel tutarı ile ceza puanını sıklıkla araştırır. Bu nedenle bahsedilen trafik cezasının detaylarına değinilmesi gerekir.

65/1-a trafik cezası nedir?

Günümüzde pek çok sürücünün bilinçli veya istemsiz bir şekilde araçta taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu bulundurduğu görülür. Ancak bu ihlal konusu pek çok sürücünün ve araçtaki yolcuların hayatını riske atar. Yani 65/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu araçta belirlenen kapasitenin üzerinde yolcunun yer almasıdır. Yine bir araçta taşıma kapasitesinin üstünde yolcunun bulunduğu saptanırsa fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde araçtan indirilir. Bu durumun bütün sorumluluğu ve oluşan giderler ise araç sürücüsüne ya da işletene ait olmaktadır.

65/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Söz konusu trafik cezasında mevcut cezanın uygulandığı kişilere dair detaylı bilgi verilmesi de mühimdir. Aracında taşıma kapasitesinin üstünde yolcu bulunduran sürücüler 65/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ceza alırlar. Nitekim Trafik Ceza Rehberi kapsamında da açıklandığı üzere 65/1-a trafik cezası bu trafik kuralını ihlal eden bütün sorumlu kişilere uygulanır. 65/1-a trafik cezası bu kurala uymayanlara yazılır.

65/1-a trafik cezası tutarı ne kadar?

Trafik Ceza Rehberi'nde 2023 yılına ait trafik cezası tutarları ve ceza puanları güncel olarak belirtilmiştir. 65/1-a trafik cezası tutarı net olarak 341 TL olarak belirtilmiştir. Bu trafik cezasının uygulandığı kişiler erken ödeme indiriminden yararlanmak istedikleri zaman cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemelerini yapmalıdır. 65/1-a trafik cezası tutarı da erken ödeme indirimi kapsamındaki %25 indirimli tutarı 255,75 TL olmaktadır. Ek olarak bu trafik cezasının uygulandığı sürücülerin ehliyetlerine yansıtılan ceza puanı da 10 puan olarak belirtilebilir.