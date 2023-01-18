65/1-b(d) trafik cezası nedir? 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik Ceza Rehberi kapsamında yer alan trafik cezalarının bir kısmı aracın yüklü ağırlığının aşılması ile ilişkilidir. 65/1-b(d) maddesi de aracın yüklü ağırlığının belli bir sınır oranında aşması durumunda yük gönderenler ve araç işletenlere uygulanır. Sorumlu kişilere gönderilen bu trafik cezası, aracın işleteni ya da yük gönderen kişi olmadığı takdirde sürücüye tatbik edilmez. Dolayısıyla 65/1-b(d) maddeli trafik cezasının detaylarına ve güncel tutarının kaç TL olduğuna değinilmesi gerekir.

65/1-b(d) trafik cezası nedir?

Trafik Yönetmeliği kapsamındaki aracın yüklü ağırlığına yönelik olan trafik cezaları aracın işleteni ile yük gönderene gönderilir. 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bu bağlamda uygulanır. 65 maddesi kapsamında bulunan bu trafik cezalarının detaylarının bilinmesi gerekir. 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca aracın yüklü ağırlığının %3,75 + 500 kg'dan %25 oranında fazla olmasıdır.

65/1-b(d) trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde kesilen ceza, ilgili kuralı ihlal eden araç işletene ve yük gönderene uygulanır. Ancak bu trafik cezasının uygulandığı kişilere yönelik bazı detaylı bilgiler vardır. Çünkü her bir durumda yük gönderen tek bir kişi olmadığı gibi kimi zaman bu kişiler saptanamayabilir. Bu doğrultuda 65/1-b(d) trafik cezasının uygulanmasına dair detaylar aşağıdaki gibi belirtilebilir:

65/1-b(d) trafik cezasının uygulandığı durumda işleten ve yük gönderen aynı kişiyse bu iki ayrı kişi grubuna uygulanan cezalardan yalnızca bir tanesi işletene tatbik edilir.

Söz konusu trafik cezasının uygulandığı durumda yük gönderen kişiler birden fazla olduğu takdirde toplam idari para cezası işletene gönderilir.

Bu trafik cezasının uygulandığı kişilerden olan yük gönderenin tespit edilemediği durumlarda yalnızca işletene idari para cezası kesilir. Ancak bu durumda işletene yük gönderenin değil yalnızca kendisinin sorumlu olduğu idari para cezası uygulanır.

65/1-b(d) trafik cezası tutarı ne kadar?

Aracın yüklü ağırlığı %25 oranında aşıldığı zaman aracı işleten kişi ile yük gönderene tatbik edilen 65/1b(d) trafik cezasının güncel tutarı duyurulmuştur. 65/1-b(d) trafik cezası tutarı 2023 yılı için 14.914 TL olarak belirlenmiştir. Bu trafik cezasını 15 gün içerisinde ödeyecek olan araç işleten ve yük gönderenler ise %25 oranındaki erken ödeme indiriminden faydalanabilir. Erken ödeme indirimi kapsamında %25 indirimli olarak hesaplanan 65/1-b(d) trafik cezası tutarı 11.185,50 TL'ye düşer.

65/1-b(d) trafik cezası tutarı konusu gibi trafikten men etme gibi yaptırımların da belirtilmesi gerekir. Bu trafik cezasının uygulandığı durumlarda gerekli şartlar sağlanana kadar araç trafikten men edilir. Dolayısıyla bu trafik cezasının uygulandığı aracın, trafik yönetmeliği tarafından belirtilen süre boyunca trafiğe çıkması yasaktır.