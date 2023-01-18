HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 65/1-b(d) trafik cezası nedir? 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

65/1-b(d) trafik cezası nedir? 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

15.01.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik Yönetmeliğinin kurallarına sürücüler ve yayalar gibi araç iletenleri ile yük gönderenler de uymalıdır. Çünkü trafik cezaları kapsamındaki 65 maddesi, aracın yüklü ağırlığının aşılmasına yönelik olan trafik cezalarını kapsar. Bu trafik cezalarından biri olan 65/1-b(d) maddesi izin verilen yüklü ağırlığın belirlenen sınırın %25 oranında daha fazlası olması durumunda sorumlu kişilere uygulanır. Peki, 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir ve kimlere uygulanır?

65/1-b(d) trafik cezası nedir? 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik Ceza Rehberi kapsamında yer alan trafik cezalarının bir kısmı aracın yüklü ağırlığının aşılması ile ilişkilidir. 65/1-b(d) maddesi de aracın yüklü ağırlığının belli bir sınır oranında aşması durumunda yük gönderenler ve araç işletenlere uygulanır. Sorumlu kişilere gönderilen bu trafik cezası, aracın işleteni ya da yük gönderen kişi olmadığı takdirde sürücüye tatbik edilmez. Dolayısıyla 65/1-b(d) maddeli trafik cezasının detaylarına ve güncel tutarının kaç TL olduğuna değinilmesi gerekir.

65/1-b(d) trafik cezası nedir?

Trafik Yönetmeliği kapsamındaki aracın yüklü ağırlığına yönelik olan trafik cezaları aracın işleteni ile yük gönderene gönderilir. 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bu bağlamda uygulanır. 65 maddesi kapsamında bulunan bu trafik cezalarının detaylarının bilinmesi gerekir. 65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca aracın yüklü ağırlığının %3,75 + 500 kg'dan %25 oranında fazla olmasıdır.

İlginizi Çekebilir

65/1-b(c) trafik cezası nedir?

65/1-b(c) trafik cezası nedir?

 65/1-b(b) trafik cezası nedir?

65/1-b(b) trafik cezası nedir?

65/1-b(a) trafik cezası nedir?

65/1-b(a) trafik cezası nedir?

 65/1-a trafik cezası nedir?

65/1-a trafik cezası nedir?

 64/1-b-6 trafik cezası nedir?

64/1-b-6 trafik cezası nedir?

65/1-b(d) trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-b(d) trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde kesilen ceza, ilgili kuralı ihlal eden araç işletene ve yük gönderene uygulanır. Ancak bu trafik cezasının uygulandığı kişilere yönelik bazı detaylı bilgiler vardır. Çünkü her bir durumda yük gönderen tek bir kişi olmadığı gibi kimi zaman bu kişiler saptanamayabilir. Bu doğrultuda 65/1-b(d) trafik cezasının uygulanmasına dair detaylar aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • 65/1-b(d) trafik cezasının uygulandığı durumda işleten ve yük gönderen aynı kişiyse bu iki ayrı kişi grubuna uygulanan cezalardan yalnızca bir tanesi işletene tatbik edilir.
  • Söz konusu trafik cezasının uygulandığı durumda yük gönderen kişiler birden fazla olduğu takdirde toplam idari para cezası işletene gönderilir.
  • Bu trafik cezasının uygulandığı kişilerden olan yük gönderenin tespit edilemediği durumlarda yalnızca işletene idari para cezası kesilir. Ancak bu durumda işletene yük gönderenin değil yalnızca kendisinin sorumlu olduğu idari para cezası uygulanır.

65/1-b(d) trafik cezası tutarı ne kadar?

Aracın yüklü ağırlığı %25 oranında aşıldığı zaman aracı işleten kişi ile yük gönderene tatbik edilen 65/1b(d) trafik cezasının güncel tutarı duyurulmuştur. 65/1-b(d) trafik cezası tutarı 2023 yılı için 14.914 TL olarak belirlenmiştir. Bu trafik cezasını 15 gün içerisinde ödeyecek olan araç işleten ve yük gönderenler ise %25 oranındaki erken ödeme indiriminden faydalanabilir. Erken ödeme indirimi kapsamında %25 indirimli olarak hesaplanan 65/1-b(d) trafik cezası tutarı 11.185,50 TL'ye düşer.

65/1-b(d) trafik cezası tutarı konusu gibi trafikten men etme gibi yaptırımların da belirtilmesi gerekir. Bu trafik cezasının uygulandığı durumlarda gerekli şartlar sağlanana kadar araç trafikten men edilir. Dolayısıyla bu trafik cezasının uygulandığı aracın, trafik yönetmeliği tarafından belirtilen süre boyunca trafiğe çıkması yasaktır.

İlginizi Çekebilir

56/1-b trafik cezası nedir?

56/1-b trafik cezası nedir?

 56/1-a trafik cezası nedir?

56/1-a trafik cezası nedir?

 55/2 trafik cezası nedir?

55/2 trafik cezası nedir?

 55/1-c trafik cezası nedir?

55/1-c trafik cezası nedir?

 55/1-a trafik cezası nedir?

55/1-a trafik cezası nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı varLoto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var
Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezalari trafik cezası ödeme

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.