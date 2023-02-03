65/1-f trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-f trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları bireylerin kendilerini ve karşı tarafı koruma altına alabilmeleri için oluşturulmuş cezalardır. Her yapılan hataya biçilmiş bir maddi karşılık ya da ceza vardır. 65/1-f trafik cezası da uygulanan bu cezalardandır. 65/1-f trafik cezası, taşınması için özel izin alınan yükleri izinsiz taşımanın yasak olduğunu belirten bir cezadır. Bireyler bu kurala uymadıkları takdirde belirtilen oranda ceza alırlar.

65/1-f trafik cezası nedir?

Bireylerin hem yaya hem de sürücüler olarak trafik kurallarına uyması çok önemlidir. Hayati önem taşıyan trafik kurallarına uymayan bireyler için belirlenen trafik cezaları vardır.65/1-f trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafikte taşınacak yüklerle alakalı bir cezadır. Trafikte yük taşıyan araçlar belirtilenden fazla yük taşıdıkları takdirde trafik için ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. 65/1-f trafik cezası, ağırlık ve boyutları açısından taşınması izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen sürücüler için verilen bir cezadır. Trafikte yük taşıyan araçların taşıması gerekenden fazla yük taşıyıp gerekli izinleri almayan bireylere trafik cezası uygulanmaktadır. 65/1-f trafik cezası içerik olarak, ağırlık ve boyut olarak taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek ve ya yüklettirmek olarak belirtilmektedir.

65/1-f trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-f trafik cezası konu olarak, Karayolları Trafik Kanunu’nun yük taşıma ile ilgili olan kanununa istinaden uygulanan bir cezadır. Bir birey ağırlığı ve boyutu açısından taşınması izne ihtiyaç duyulan bir yükü izinsiz bir şekilde taşır ya da taşıttırırsa 65/1-f trafik suçunu işlemiş olur ve takdir edilen cezayı alır.

65/1-f trafik cezası tutarı nedir?

Sürücüler, Trafik Yönetmeliği’nde yer alan 65/1-f trafik kuralını ihlâl etmeleri hâlinde 65/1-f trafik cezasına çarptırılır. 65/1-f trafik cezası tutarı 1.841 TL olarak belirlenmiştir. 65/1-f trafik cezasının ödemesini 15 gün içinde gerçekleştiren bireylere %25 tutarında indirim gerçekleştirilir. Erken ödeme indiriminden faydalanan bireyler 65/1-f trafik cezasını 1.380,75 TL olarak öderler.



